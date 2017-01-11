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MPT-76 Milli Piyade Tüfeği TSK'ya teslim edildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:57:06 AA

Makina Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından tasarlanıp üretilen MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni, MKE'nin Kırıkkale'deki tesislerinde gerçekleştirildi

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    Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, her türlü arazi ve hava şartlarında görev yapacak MPT-76'nın seri üretimi tamamlanan ilk partisinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini belirten Bakan Işık, hayırlı olması temennisinde bulundu.

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    Silahın yapımında emeği olanlara teşekkür eden Işık, "Bu topraklar bize kolay vatan olmadı. Bu toprakların bize vatan olarak kalması için öncelikle çok güçlü bir demokrasiye, güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir silahlı kuvvetlere ekmek, su kadar muhtacız." diye konuştu.

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    Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Kıbrıs Barış Harekatı'nda müttefiklerimizin ortaya koyduğu tavır bizim her zaman mümkün olan en yüksek yerlilik oranında TSK'yı donatmamızın gerekliliğini ortaya koydu. Özellikle 90'lı yıllarda terörle mücadelede ve son dönemde bölgesel olaylardan sonra bazı ülkelerin Türkiye'ye bu noktada tekrar ambargo tehdidinde bulunması, aslında ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi." dedi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 dakika önce
    bakan ile komutan sadece çorba mı içmiş?
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