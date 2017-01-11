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Silahın yapımında emeği olanlara teşekkür eden Işık, "Bu topraklar bize kolay vatan olmadı. Bu toprakların bize vatan olarak kalması için öncelikle çok güçlü bir demokrasiye, güçlü bir ekonomiye ve güçlü bir silahlı kuvvetlere ekmek, su kadar muhtacız." diye konuştu.