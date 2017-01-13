Dünyanın en çok kullanılan video paylaşım servisi YouTube, küçükten büyüğe, kşisel ve kurumsal olarak bir çok alanda kullanılmakta. Canlı yayın özelliğini de bir hayli iyi duruma getiren YouTube bu sefer canlı yayınları izlerken kullanıcıların yorumlarını ön plana çıkarmasını sağlayacak olan Süper Sohbet özelliğini duyurdu. Youtube'da yapılan canlı yayınları takip eden kullanıcılarınen çok hayıflandığı şey yaptıkları yorumların kaybolması.

YouTube'un duyurduğu Süper Sohbet özelliği bu durumdan kullanıcıları kurtaracak ancak belirli bir miktar para karşılığında. Bu sayede yayın sırasında yorum yapan kullanıcılar belirli bir ücret ödeyerek yorumun sohbet kutusunun üst kısmında kalmasını sağlayacak.

Yorumunun 2 dakikadan 5 saate kadar sohbet kutusunda sabit olarak kalmasını sağlayabilecek olan kullanıcılara, aynı zamanda ücret arttıkça tek seferde daha fazla karakterde mesaj yazma imkanı sunulacak. Yorumunuzun yapılan bir canlı yayın sırasında 2 dakika boyunca sabit olarak kalmasını istiyorsanız 2 dolar, 5 saat boyunca kalmasını istiyorsanız ise 500 dolar ödemeniz isteniyor.