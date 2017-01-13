İnsanı, ekonomiyi, çevreyi bir bütün olarak gören Turkcell her adımını sürdürülebilirlik bilinciyle atıyor. Bu amaçla enerji tasarrufuna yönelik teknoloji ve uygulamalarını iş süreçlerinin her aşamasında hayata geçiren, hem çevre korumasına hem de Türkiye’nin enerji faturasının azaltılmasına katkı sağlıyor. 2016 yılı boyunca uyguladığı verimlilik ve tasarruf çözümleri sayesinde 104 milyon kilovat saati aşan enerji ile 30 milyon TL’lik tasarruf sağladı. Elde edilen bu tasarruf miktarı 39 bin hanenin bir yıllık toplam elektrik tüketimine denk gelirken, çevreye yaklaşık 63 bin ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirilmiş oldu. Böylece, 100 bin adeti aşan yetişkin kızılçam ağacının yaptığına eşit oranda karbondioksit azaltımı sağladı.

Firma Geçen yıl 26 noktaya kurduğu güneş panelleri ve rüzgâr tribünlerine de yenilerini ekledi. Yeni kurulan güneş paneli ve rüzgâr tribünü kurulumları sayesinde yenilenebilir enerjiyle çalışan iletişim üniteleri de enerji tasarrufuna katkı sağladı. Tasarrufu sadece altyapı ile sınırlandırmayan ve bunu bir yaşam şekline dönüştüren firma plazalarında yaptığı enerji tasarrufu çalışmaları ile 2016’da 740 hanenin yıllık enerji tüketimine karşılık gelen 2 milyon kilovat saat enerji tasarrufu sağlandı.

Firma Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin konuyla ilgili şunları söyledi:

“Firma olarak müşterilerimize entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri sunan bir şirket olma vizyonumuzla çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Hepimiz için daha iyi bir gelecek yaratmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çevre dostu çözüm ve uygulamalarımızı işimizin her noktasında hayata geçiriyoruz. Sonuç olarak her anlamda sürdürülebilir bir dünya için yatırımlarımızı sürekli artırıyoruz. 2016 yılında kendi şebekemizdeki çevre dostu sistemlere yaptığımız yatırım 14 milyona yaklaştı. Böylece sadece 2016 yılında enerji kullanımımızda 104 milyon kilovat saati aşan bir tasarruf sağladık. Doğa dostu yenilenebilir ve alternatif enerji odaklı çalışmalarımızla sürdürülebilir kalkınma alanında ülkemiz ve sektörümüz için iyi bir örnek oluşturduğumuza inanıyor, ortaya çıkan bu tasarruf miktarının ülkemiz ve sektörümüz için çok önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da çevresel sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızı artırarak çevreyi koruyan, verimlilik ve tasarruf sağlayan çözüm ve uygulamalarımıza devam edeceğiz.”