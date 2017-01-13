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Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat yeniliğe gidiyor

Snapchat‘i kullanıcı deneyimi açısından tamamiyle yabancı bulanlara iyi haber: Uygulamada büyük bir tasarım değişikliğine gidiliyor

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Snapchat’in Android’deki kullanıcılarının bir bölümünün görmeye başladığı yeni tasarım kısa sürede tüm kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Yeni tasarımın anahtar kelimelerinden biri “hız” yani kullanıcıların Snapchat içeriğine çok daha kolay bir şekilde erişmesi. Bunun için Hızlı Sohbet bölümünü ana ekrana getiren Snapchat, sıklıkla ve en son yazıştığınız kişileri (Facebook Messenger’a benzer şekilde) öne çıkarıyor; gruplarınızı gösteriyor ve yeni eklediğiniz arkadaşlarınızı listeliyor.

Snapchat’te kişilere erişimi kolaylaştıran diğer bir yeni özellik, tepeye yerleşen evrensel arama çubuğu. Snapchat uygulamasının tüm ekranlarında sabit görünen arama çubuğunda öncelikle arkadaşlarınızın isimlerini yazıp, onlarla hızlıca sohbete başlayabiliyorsunuz. Arama sonuçlarını kişi kartlarıyla gösteren Snapchat’te arkadaşınızın, varsa paylaştığı açık hikayeler de görünüyor, bu bölüme uzunca basarak hikayeyi izlemeniz mümkün.

Arama çubuğu, Snapchat’teki yayıncılar, şöhretler ve konu başlıklarına/anahtar kelimelere göre içeriklere erişiminizi kolaylaştırıyor.

Snapchat yeni tasarımıyla birlikte Our Story özelliğini, özel gün ve mekanlarla sınırlamayı durduruyor. Bunun yerine dileyen herkesin dilediği yerden Our Story özelliğine istediği snap’i göndermesinin önünü açan uygulama, içerikleri bir araya getirip, yayınlıyor. Arama çubuğundan Our Story bölümüne hızlı erişim de sağlanıyor.

Arama çubuğunun Snapchat için, Twitter’da olduğu gibi yeni bir gelir kanalı olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Snapchat henüz bu yönde bir işaret vermiyor ancak yakın gelecekte bu, mümkün olabilir. Snapchat’in ana şirketi Snap Inc.’in geçtiğimiz Ağustos’ta mobil aramalara bağlamsal verimlilik ve daha etkili sonuçlar getirmek için yola çıkan Vurb‘ü 110 milyon dolara satın aldığı düşünüldüğünde, şirketin uygulama içi aramalarla ilgili planlarını derinleştirmesi muhtemel.

Snapchat geçtiğimiz Kasım’da halka arz başvurusunu yapmış ve bu operasyondan 25 milyar dolar değerleme öngördüğünü paylaşmıştı.

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