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Facebook'tan yalan haberlere karşı önlem

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:18:09

Sosyal medya devi Facebook, Almanya'da yaklaşan seçim sürecinde yalan haber paylaşımına karşı 'yalan haber' butonu önlemi aldı

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    BBC Türkçe'de yer alan habere göre sosyal medya devi Facebook, seçim sürecine giren Almanya'da yalan haber paylaşımını önlemek için yeni adımlar atacağını duyurdu.

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    Facebook, 36 milyon kullancısının bulunduğu Almanya'nın sayfasına koyduğu açıklamada yalan haberlerin bildirilmesi için 'basit bir uygulama'nın hayata geçirileceği belirtildi.

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    Alman siyasetçilerin 'popülist siyasi partiler ve yabancı güçlerin' ülkedeki seçimleri Facebook'taki yalan haberlerle manipüle edebileceği uyarsının ardından şirketten ilk adım geldi. Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada "Facebook'ta paylaşılan haberlerin güvenilir olması bizim için önemli" vurgusu yapıldı.

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