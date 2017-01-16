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ABD seçim sürecinde "Papa Trump'ı oy verilmesini önerdi" gibi sandığı etkileyecek yalan haberlere zamanında müdahale edemediği gerekçesiyle eleştirilen Facebook, açıklamasında "Şeffaf ve bağımsız bir teyit sürecinin gazetecilik için güçlü bir araç olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.