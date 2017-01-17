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Ay'da yürüyen son insan Gene Cernan, 82 yaşında hayatını kaybetti

17 Ocak 2017 Salı, 12:57:04 AA

Ay yürüyüşünü gerçekleştiren son Amerikalı astronot Gene Cernan 82 yaşında öldü

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    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, emekli astronot Gene Cernan'ın, tedavi gördüğü ABD'nin Houston kentindeki bir hastanede yaşama veda ettiği bildirilerek astronotun ölümünden duyulan üzüntü ifade edildi.

     

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    NASA tarafından yayımlanan açıklamada, "82 yaşında bile uzayın keşfedilmesi yönündeki tutkusunu kaybetmeyen Cernan, ülke liderleri ve gençlerini Ay'da yürüyen son adam olarak kalmamak için teşvik etti." ifadesine yer verildi.

     

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    Cernan, Ay'dan ayrılmadan önce, "Geldiğimiz gibi gidiyoruz ve umarım tüm insanlık için barış ve umutla geri döneriz." demişti.

     

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Beni ay' a gömün. - Gene Cernan
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