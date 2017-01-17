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İPhone'lara kur zammı geliyor!

Apple'ın doların artış göstermesi nedeniyle Türkiye'de uyguladığı fiyatları yükseltmesi bekleniyor

17 Ocak 2017 Salı, 16:15:09 Güncelleme: 17:10:54 HABERTURK.COM

Dolarda yaşanan artış teknoloji ürünlerine zam olarak yansımaya başladı. Apple, Türkiye'de ürünlerine kur zammı yapmaya hazırlanıyor. iPhone'ların yanında App Store'da bulunan uygulamaların da zamdan etkilenmesi bekleniyor. 

Zam oranının ne kadar olacağı ise şu aşamada netlik kazanmış değil. Ancak bazı ürünlerde zam oranının yüzde 30'u bulacağı tahmin ediliyor. 

App Store, fiyatların sadece Türkiye'de değil,  Birleşik Krallık ve Hindistan'da da zamlandığını açıkladı. Uygulamaların Hindistan’da ve İngiltere'de de zamlanması bekleniyor.

Zamlı fiyatların 7 gün içerisinde duyurulacağı ve tüketicilerin yeni haftaya zamlı fiyatlarla başlayabileceği ifade ediliyor.

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