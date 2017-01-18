iPhone'u kullanılmaz hale getiren yeni mesaj ortaya çıktı
18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:22:29 | Güncelleme: 13:23:00
iPhone'u kitleyen ve kullanılmaz hala getiren emojilerin oluşturduğu yeni mesaj ortaya çıktı. Bu mesajı gönderdiğiniz iPhone, kullanılmaz hale geliyor!
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iPhone'un başı iOS 9'dan bu zamana kadar farklı kodlar ile yazılmış mesajlar ile dertte. Apple, güncellemeler ile bu sorunu çözdüğünü söylese de zaman içerisinde yine iPhone'u kullanılmaz hale getiren mesaj kodları ortaya çıkmaya başladı.
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Geçen ay iPhone'un mesajlar uygulamasını kitleyen mesajdan sonra şimdi de iPhone'un tüm fonksiyonlarını kullanılmaz hale getiren mesaj ortaya çıktı.
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Emoji ile gönderilen bu mesaj, karşı tarafa iletildiğinde ve açıldığında, iPhone kitleniyor ve dokunmatik ekran çalışmaz hale geliyor.
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iPhone, sistemi itibari ile donduğunun farkına varıp 3 dakika içerisinde kendini yeniden başlatıyor. Ancak mesajlar uygulamasına girdiğinizde sorun tekrardan ortaya çıkıyor.
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Bu sorunu çözmek için ise tek bir yöntem bulunuyor. Eğer bu sorun ile karşılaşırsanız aşağıdaki adımları uygulamanız gerekiyor.