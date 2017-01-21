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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu siber güvenlik
TEKNOLOJİ

BTK kurumlara fidye yazılım uyarısı yaptı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu siber güvenliği artırmak için kamu kurumlarına fidye yazılım uyarısı yaptı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 01:26:48 Güncelleme: 01:30:43

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), kamu kurumlarındaki “siber olaylara müdahale merkezleri” (SOME) uzmanlarıyla bir araya gelerek, 2016 yılında yapılan hatalar konusunda uyarıda bulundu. Buna göre, kritik kurumlar hâlâ “1234” gibi basit parola kullanıyor. Diğer yaygın bir başka hata da eski sürüm ve güncellenmemiş virüs yazılımı kullanmak. BTK, kamu kurumlarını, 2017’de yaşanacak siber riskler konusunda da uyardı.

PARA İSTENİYOR

BTK özellikle, para ya da bir başka yere bulaşma karşılığı kurtulmanın mümkün olduğu fidye yazılımlara dikkat çekti. BTK’dan kamu kurumlarına en önemli uyarı, fidye yazılımlar için geldi. Bu yazılım, bulaştığı sistemi şifreliyor ve girişi engelliyor. Sistem ancak para karşılığı ya da başka yere bulaşma karşılığında açılabiliyor. BTK, kritik altyapıları hedef alan saldırıların giderek artacağına da dikkat çekti.

Deniz ÇİÇEK / GAZETE HABERTÜRK

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