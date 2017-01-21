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GSM operatörlerinin telefon satışları 2016'da rekor kırdı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneğine (MOBİSAD) göre 2015'te GSM operatörlerinin telefon satışı 4,3 milyonu bulurken bu rakam 2016'da 6 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:04:48 Güncelleme: 16:21:35 AA

Cep telefonuna taksit yasağı, GSM operatörlerinin kontratlı cihaz satışlarına ilgiyi artırdı.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneğine  (MOBİSAD) göre 2015'te GSM operatörlerinin telefon satışı 4,3 milyonu bulurken bu rakam 2016'da 6 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı.

TÜKETİCİ SATIN ALDIĞI KANALLARI DEĞİŞTİRDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), tasarrufları  artırmak amacıyla 1 Şubat 2014'ten itibaren cep telefonu satışında kredi kartına  taksitli satışı tamamen yasaklamasının üzerinden 3 yıla yakın bir süre geçerken  bu durum tüketicilerin telefon satın aldığı kanallardaki tercihlerini de  değiştirdi.

Taksitli telefon almak isteyen tüketiciler artık GSM operatörlerinin  kampanyalı, kontratlı cihaz satışlarına yöneliyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı  Sinan Ekşi, özellikle cep telefonlarına getirilen taksit yasağının da etkisiyle  yasal yollardan cep telefonu almak isteyen tüketicilerin çoğunluğunun GSM  operatörlerinden kontrat dahilinde alım yapmayı tercih ettiğini söyledi.

GSM operatörlerinin kampanyalı, kontratlı cihaz satışlarının 2013  yılında 1 milyon 850 bin olarak gerçekleştiği bilgisini veren Ekşi, bu rakamın  2014'te 3 milyon 400 bin, 2015'te ise 4 milyon 300 bin olduğunu kaydetti.

Ekşi, 2016 yılında ise bu rakamın 6 milyon adedin üzerinde  gerçekleşirken, şimdiye kadar ulaşılan en yüksek rakam olduğunu dile getirdi.

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