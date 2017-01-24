24 Ocak 2017 Salı, 11:32:37 | Güncelleme: 13:46:10
HABERTURK.COM
İşte ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın 100 milyon dolarlık özel uçağı... HABERTURK.COM
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ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump, 20 Ocak'ta resmen görevine başladı. Zengin bir işadamı olan Trump yapacağı seyahatlerde, ABD başkanlarına tahsis edilen "Air Force One" yerine kendi özel jetini kullanacağını açıklamıştı.
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Donald Trump'ın 2011 yılından bu yana kullandığı Boeing 757 model uçağının maliyeti 100 milyon dolar (376 milyon TL) olarak belirtiliyor.
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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Boeing 757-200 model kişisel jetine bir de yakından bakalım...
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Başkan Trump, Boeing 757-200 model kişisel jetini 2011 yılında satın aldı. Fakat uçağın tarihi daha da eskilere dayanıyor. Uçak ilk uçuşunu Mayıs 1991 yılında yaptı. Sırasıyla Sterling Havayolları, ardından ise Meksika Havayolları filosuna dahil oldu.
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1995 yılında Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen tarafından satın alınan uçak, 15 yıl sonra Donald Trump'ın hizmetine girdi.
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Boeing 757, iki adet Rolls-Royce RB211 turbofan motoruyla çalışıyor.
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Uçakta bulunan bu motorlar, yakıt konusunda verimli olmasa da, inanılmaz derecede güçlü itiş gücüne sahipler.
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Uçağın kokpitinden bir görüntü.
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Boeing 757-200, havayolu işletmelerinde 239 koltukla hizmet veriyor, fakat şu anda kişiselleştirilmiş halde 43 koltuğu bulunuyor.
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Uçağın yatak odasından bir görüntü.
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Yatak odasında bir de televizyon bulunuyor.
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24 ayar altınla kaplı muslukları olan banyo...
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ve lüks bir duşakabin.
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Uçaktaki neredeyse hemen her şey 24 ayar altın kaplamadan oluşuyor, buna emniyet kemerleri de dahil.
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Uçağın koltuk başlıkları ve yastıklarında Trump ailesinin arması bulunuyor.
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Uçaktaki konukların da konforu düşünülmüş.
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Burası uçağın yemek odası.
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Kişisel eğlence sistemlerinin de bulunduğu koltuklar aynı zamanda yatağa da dönüşüyor.
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Uçakta ayrıca özel bir konuk odası da bulunuyor.
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Odada bir de televizyon var.
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Uçakta ortak bir şeyler izleneceği zaman, ana salonda 57 inç büyüklükte bir de tv mevcut.
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Uçaktaki her şey dokunmatik ekran ile kontrol ediliyor.
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Uçağın mutfağından bir görüntü.
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Başkan Trump'ın 26 yaşındaki Boeing'i yaşına rağmen oldukça etkileyici bir özel jet.
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Ama dünya üzerinde bulunan hiçbir uçak ABD Resmi Başkanlık uçağı "Air Force One" kadar etkileyici ve güçlü değil.