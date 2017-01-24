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ABD Başkanı Donald Trump'ın özel jeti

24 Ocak 2017 Salı, 11:32:37 HABERTURK.COM

İşte ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın 100 milyon dolarlık özel uçağı... HABERTURK.COM

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    ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump, 20 Ocak'ta resmen görevine başladı. Zengin bir işadamı olan Trump yapacağı seyahatlerde, ABD başkanlarına tahsis edilen "Air Force One" yerine kendi özel jetini kullanacağını açıklamıştı.

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    Donald Trump'ın 2011 yılından bu yana kullandığı Boeing 757 model uçağının maliyeti 100 milyon dolar (376 milyon TL) olarak belirtiliyor.

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    ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Boeing 757-200 model kişisel jetine bir de yakından bakalım...

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YORUMLAR 1
  • Misafir 24 Ocak 2017 Salı 13:22
    Her şey çok normal aslında
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