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Çin dünyanın en büyük "X ışını" tesisini açacak

Çin, dünyanın en büyük ışın kaynağı olacak yeni nesil bir sinkrotron radyasyon tesisi kurmayı planlıyor.

24 Ocak 2017 Salı, 11:51:02 Güncelleme: 12:02:13 HABERTURK.COM

Çin, dünyanın en büyük ışın kaynağı olacak yeni nesil bir sinkrotron radyasyon tesisi kurmayı planlıyor.

China Daily'nin haberine göre, başkent Pekinde yapılacak dünyanın en büyük "X ışını" tesisinin inşasına gelecek yıl başlanması ve 2024 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

Çin Bilimler Akademisinden araştırma görevlisi Dong Yühui, proje için 4,8 milyar yüen (698,4 milyon dolar) bütçe ayrıldığını söyledi.

"Beijing Light Source" adı verilecek tesis, ülkenin ulusal güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak standartlarda havacılık ve uzay malzemelerinin üretimine destek sağlayacak. Yüksek çözünürlükte cisim incelemesinde de kullanılması planlanan tesis, dünyanın en parlak X ışınlarını üretecek.

Yeni nesil radyasyon tesisi tamamlandığında, dünyanın en güçlü X ışınlarını üreten İsveçteki MAX-5ten 10 kat, ABDdeki NSLS-2den de 70 kat daha parlak ışın sağlayabilecek.

Pekinde birinci nesil, Anhui eyaletinde ikinci nesil ve Şanghay şehrinde üçüncü nesil olmak üzere ülkede üç adet sinkrotron radyasyon tesisi bulunuyor.

Dünya genelinde çeşitli bilimsel araştırma kollarında hizmet sağlayan 50den fazla X ışını tesisi bulunuyor. Işın kaynakları, özellikle tıp alanında tümör ve hücresel hastalıkların araştırılmasına önemli katkılar sunuyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 24 Ocak 2017 Salı 13:51
    2023 yeni türkiyede bizde üretelim
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