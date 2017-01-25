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İnstagram'da canlı yayın özelliği Türkiye'de

25 Ocak 2017 Çarşamba, 12:22:07

Instagram'ın canlı yayın özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu

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    Milyonlarca kullancısı olan popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a muhteşem bir özellik daha eklendi.

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    Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, bu kez Instagram'a canlı yayın özelliğini getirdi.

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    Şimdi ise kullanıcıların akıllarına ''Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır?'' sorusu geldi.

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