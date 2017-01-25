TEKNOLOJİ
İnstagram'da canlı yayın özelliği Türkiye'de
25 Ocak 2017 Çarşamba, 12:22:07 | Güncelleme: 14:50:41
Instagram'ın canlı yayın özelliği Türkiye'de kullanıma sunuldu
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Milyonlarca kullancısı olan popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a muhteşem bir özellik daha eklendi.
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Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, bu kez Instagram'a canlı yayın özelliğini getirdi.
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Şimdi ise kullanıcıların akıllarına ''Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır?'' sorusu geldi.
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İşte Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır? sorusunun cevabı...
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Sosyal medyanın en çok kullanılan popüler uygulamalarından birisi olan Instagram, gün geçtikçe kendini yenilemeye devam ediyor.
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Mark Zuckerberg'in satın aldıktan sonra baştan aşağıya yenilediği Instagram'a birçok yenilik gelmişti.
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Bu kez ise milyonlarca kullanıcıyı sevindirecek bir güncelleme daha geldi.
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Instagram canlı yayın özelliği dün itibari ile kullanıma açıldı.
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İlk canlı yayınlar yapılmaya başlanırken bazları ise ''Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır?'' sorusunun cevabını aramaya başladı.
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Peki Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır? İnstagram'da canlı yayın yapmak için izleyeceğiniz adımları sizler için derledik. İşte tüm detaylar...
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Instagram'a canlı yayın özelliğinin gelmesi ile birlikte özellikle sosyal medya fenomenleri ilk yayınlarını yapmaya başladı.
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Bu özellikten son derece memnun olan bazı kullanıcılarda özelliği keşfetmeye çalışıyor. Instagram'da canlı yayın yapmak için izleyeceğiniz adımlar şöyle;
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''Instagram'da canlı yayın özelliği kullanımına "Hikayeler" sekmesinden ulaşabilirsiniz.
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Yeni özellik, aynı Stories'te video yayınlar gibi, kullanıcının video kayıt yapmasına imkan tanıyor ancak yayın canlı yapılıyor.
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Videonun üzerinde küçük bir "Live/Canlı" ifadesi yer alıyor. Bu ikon ile Instagram'da canlı yayın yapabilirsiniz.''
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Live/Canlı ikonu sizin hesabınıza görülmüyorsa endişeye kapılmayın. Instagram'da canlı yayın özelliği zamanla yayılacak. Eğer hesabınıza gözükmüyorsa bir müddet beklemeniz gerekmektedir.
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Instagram ayrıca, Direct Mesaj üzerinden silinebilen fotoğrafları da hayata geçirdi.
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Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, onları takip eden diğer kullanıcılara dilediği zaman silinebilen fotoğraflar gönderebilecek. Instagram'da canlı yayın özelliği ise 1 saat olarak belirlendi.