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HAVELSAN savaş oyununda ‘ciddi’

28 Ocak 2017 Cumartesi, 02:54:45

HEVELSAN "Ciddi Oyun" adı altında bir yarışma açarak yerli savaş oyunu yapacak

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    HAVELSAN, muharebe sahasını en gerçekçi simülasyonlarla bilgisayar oyununa yansıtmak amacıyla “Ciddi Oyun” adı altında yarışma açtı. 

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    Savaş oyunu en az 62 bin 500 kilometrekare, yaklaşık olarak İstanbul’un 12 katı büyüklüğünde alanda kurgulanacak. 

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    HAVELSAN, “Ciddi Oyun” inovasyon yarışmasını ilk kez düzenliyor. Yarışmaya dünyanın herhangi bir ülkesinden isteyen herkes katılabilecek.

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