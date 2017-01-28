TEKNOLOJİ
HAVELSAN savaş oyununda ‘ciddi’
28 Ocak 2017 Cumartesi, 02:54:45 | Güncelleme: 03:01:45
HEVELSAN "Ciddi Oyun" adı altında bir yarışma açarak yerli savaş oyunu yapacak
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HAVELSAN, muharebe sahasını en gerçekçi simülasyonlarla bilgisayar oyununa yansıtmak amacıyla “Ciddi Oyun” adı altında yarışma açtı.
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Savaş oyunu en az 62 bin 500 kilometrekare, yaklaşık olarak İstanbul’un 12 katı büyüklüğünde alanda kurgulanacak.
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HAVELSAN, “Ciddi Oyun” inovasyon yarışmasını ilk kez düzenliyor. Yarışmaya dünyanın herhangi bir ülkesinden isteyen herkes katılabilecek.
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ÇAMURDAN NÜKLEER SALDIRIYA
Yarışma, temelde geniş alanlara yönelik simülasyon oyunlarında karşılaşılan sorunların aşılmasını hedefliyor.
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HAVELSAN, yarışmaya sunulacak oyun senaryosunun en az 250x250 kilometrekarelik alana yönelik olmasını talep etti.
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Oyunda, senaryo sahasında ilerleyen kara aracı; mayın patlaması, füze düşmesi, dozer ile yeryüzünün kazılması, çamur simülasyonu gibi engellerle karşılaşacak.
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Bina yıkılması ve patlama gibi simülasyonlar ile yapay zekâ kapsamında piyade ve tank eğitimine yönelik karakter animasyonlar yer alacak.
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25 BİN LİRA ÖDÜL VE İŞ İMKÂNI
Yarışmaya başvurular 14 Nisan’a kadar kabul edilecek. Birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek.
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Katılımcılara HAVELSAN’da staj ve aday mühendislik imkânı sunulacak.
Murat GÜRGEN / GAZETE HABERTÜRK
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