TEKNOLOJİ HABERLERİ
28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Türksat uyduları
TEKNOLOJİ

Bakan Arslan Türksat'ın yeni uydularda son aşamaya gelindiğini açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: "Türksat 5A ve 5B uydularının ihale süreçleri son aşamaya geldi. Teknik değerlendirmeler devam ediyor. Bir-iki ay içinde karar aşamasına getireceğiz ve sözleşmeyi imzalayacağız"

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:46:24 Güncelleme: 13:02:03 AA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A ve 5B uydularına ilişkin ihale süreçlerinin son aşamaya geldiğini belirterek, "Uyduların yapımı konusunda, ihaleyi hangi firma kazanırsa kazansın uyduların yapım süreçlerinde Türk mühendisler de yer alacak." dedi.

Bakan Arslan, Türksat AŞ tarafından ihaleye çıkarılan Türksat 5A ve 5B uydularını çok önemsediklerini vurgulayarak, uyduların ihale süreçlerinde son aşama gelindiğini ifade etti.

Dünyada bu konuda söz sahibi olan tecrübeli birçok firmanın iki uydu için de teklif verdiğine işaret eden Arslan, "Şu anda teknik değerlendirmeler devam ediyor. Çok uzun sürmeyecek, bir-iki ay içinde karar aşamasına getireceğiz ve sözleşmeyi imzalayacağız. Hedefimiz 2019 içinde her iki uyduyu da hizmete sokmak. Çünkü 2020-2021'den sonra ömrü dolacak uydularımız var. Sektör büyüyor, ihtiyaç artıyor. Uydularımızdaki doluluk oranı memnuniyet verici." diye konuştu.

Arslan, daha önceki uyduların yapımında Türk mühendislerin görev aldıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Uyduların yapım yöntemiyle ilgili uydularımızın özellikle Türksat 6A'yı yerli yapabilme konusunda tecrübe edinmek adına ihale süreçlerimizin içine koyduk. Hangi firma ihaleyi kazanırsa kazansın uyduların yapım süreçleri içinde yer alacaklar. Uydularda bu tecrübeden kaynaklı biz, artık yerli ve milli uydu yapabilir hale gelelim."

Bakan Arslan, Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu olacak Türksat 6A ile ilgili de sürecin olumlu işlediğini kaydetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 13 dakika önce
    guzel seyler bunlar...
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İnterneti en fazla kullanan ülkeler
TEKNOLOJİ

İnterneti en fazla kullanan ülkeler! Türkiye kaçıncı?
Ruslar ilk elektromanyetik silahı test etti
TEKNOLOJİ

Rusya'dan bir ilk!
iPhone kulaklığının bilinmeyen özellikleri
TEKNOLOJİ

Eğer iPhone kulaklığını ters takarsanız...
İnstagram'da canlı yayın özelliği Türkiye'de
TEKNOLOJİ

Instagram'da devrim niteliğinde yenilik!
Whatsapp'a 3 yeni özellik geldi
TEKNOLOJİ

Whatsapp'da yeni dönem! İnternet olmasa bile...
ABD Başkanı Donald Trump'ın özel jeti
TEKNOLOJİ

Yeni başkan, yeni süper uçak!
Bakan Arslan Türksat'ın yeni uydularda son aşamaya gelindiğini açıkladı
TEKNOLOJİ

BAKAN'DAN 'YERLİ VE MİLLİ UYDU' MESAJI

iPhone 7'ye sıradışı dayanıklılık testi
TEKNOLOJİ

ÇİMENTOYA ATILAN İPHONE 7'YE NE OLUR?
Forbes, Apple'ın 10'uncu yılına özel sürprizini açıkladı
TEKNOLOJİ

APPLE'DAN 10'UNCU YILINDA İPHONE SÜRPRİZİ
NASA'nın gözünden dünyanın 136 yılda değişimi
TEKNOLOJİ

DÜNYA 136 YILDA BÖYLE DEĞİŞTİ!
Hidrojen katı metalik hale dönüştürüldü
TEKNOLOJİ

NEREDEYSE 100 YILDIR BUNUN İÇİN UĞRAŞIYORLARDI!
Samsung Galaxy S8 nasıl olacak?
TEKNOLOJİ

SAMSUNG'DAN BİLDİKLERİNİZİ UNUTTURACAK YENİLİK!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme