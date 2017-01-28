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Yeşil Dedektör uygulaması
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Sigaraya karşı Yeşil Dedektör uygulaması!

Yeşil Dedektör uygulaması ile, sigara içmenin yasak olduğu ortamlarda sigara içen kişilerin veya buna göz yuman mekan sahiplerinin şikayet edilmesi sağlanıyor.

28 Ocak 2017 Cumartesi, 14:01:57 Güncelleme: 14:10:20

Sağlık Bakanlığı, kapalı alanlarda veya sigara içmenin yasak olduğu alanlarda yasağı delen kişileri anında yetkili merciilere bildirmek için Yeşil Dedektör adlı bir mobil uygulama geliştirdi. Uygulamayı Sağlık Bakanı Recep Akdağ tanıttı.

Yeşil Dedektör uygulaması ile, sigara içmenin yasak olduğu ortamlarda sigara içen kişilerin veya buna göz yuman mekan sahiplerinin şikayet edilmesi sağlanıyor.

Uygulama çıkmadan önce Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne telefon yoluyla şikayetler iletiliyordu. Fakat çıkan mobil uygulama sayesinde aramaya gerek kalmadan 1 dakika içerisinde şikayet gönderilebiliyor. Uygulamanın bir diğer avantajı ise, şikayet işlemi yaparken yetkililere konum bilgisinin de gönderilmesi.

Şuan sadece İstanbul için erişime açılan Yeşil Dedektör mobil uygulaması ile, kapalı veya sigara içmenin yasak olduğu mekanlarda tütün mamülleri kullanımının ihlalinin azaltılması hedefleniyor. Aynı zamanda toplumda kapalı alanlarda sigara içme yasağına uymayan kişilerin tespit edilmesi, toplumda yasayla ilgili farkındalık oluşturulması, tütün mamülleri kullanmayan vatandaşların haklarının korunması ve daha sağlıklı bir toplumun oluşması amaçlanmakta.

YEŞİL DEDEKTÖR MOBİL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

İlk olarak Yeşil Dedektör mobil uygulamasına e-posta ve şifre ile kayıt olduktan sonra veya Facebook hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor.

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan "Lütfen ihlalde bulunan mekanı seçiniz." butonuna dokunmalısınız.

Açılan sayfada harita üzerinden uygulama sizin konumunuzu otomatik olarak çekecek ve çevrenizdeki mekanları listeleyecek. Eğer şikayet etmek istediğiniz mekan bu listede varsa seçebilirsiniz, eğer yoksa da "Mekanı Listede Bulamadım" butonuyla kendiniz oluşturabilirsiniz.

Şikayet etmek istediğiniz mekanı seçtikten sonra karşınıza çıkan uyarı mesajını dikkatle okuyunuz. Eğer seçtiğiniz mekanda gerçekten de bir ihlal yapılıyorsa ve eminseniz "Gönder" butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu işlemden sonra şikayetiniz yetkili birimlere iletilmiş oluyor.

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