TCG Alemdar'ın teslim töreni yapıldı

5 | 20

Törenden bir konuşma yapan Bakan Işık, “Allah'a hamdolsun, Türkiye Cumhuriyeti olarak tarihten ders çıkaran bir konumdayız. Tarihimizden ders çıkararak aynı acıların tekrar yaşanmaması için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bugün aslında bu törenimiz bir Dumlupınar gibi kazaların yaşanması durumunda aynı acıların yaşanmaması için aldığımız bir tedbirdir" dedi.