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TCG Alemdar'ın teslim töreni yapıldı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:05:06 DHA

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla düzenlenen törende Denizaltı Kurtarma Gemisi "TCG Alemdar", Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, "Deniz Kuvvetleri ülkenin menfaatlerini koruyacak güç olma yolunda adım adım ilerlemektedir" dedi.

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    Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla düzenlenen törende Denizaltı Kurtarma Gemisi "TCG Alemdar", Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

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    Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,

    Biz namerde muhtaç olmamalıyız. Kritik dönemlerde, sıkıntılı süreçlerde Türk savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu kritik bütün silahları 'Türkiye olarak biz geliştirebiliriz' anlayışıyla 14 yıldır gece gündüz çalışıyoruz"

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    “Bugün İngiltere Başbakanı Sayın Theresa May, Türkiye'yi ziyaret ediyor. İnşallah bugün bu ziyarette önemli bir imzanın atılmasını bekliyoruz, önemli bir imzaya şahitlik yapacağız ve uluslararası işbirliği ile Türkiye kendi milli muharip uçağını da geliştirmiş olacak"

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