İNTERNET HABERLERİ
29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Donald Trump Google göçmen politikası
TEKNOLOJİ

Trump’ın baskısıyla Google, çalışanları ABD’ye geri çağırdı

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararı sonrası çalışanları ABD’ye geri çağırdı

29 Ocak 2017 Pazar, 02:12:50 Güncelleme: 02:19:35

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta “terörle bağlantılı olduğu düşünülen” yedi Müslüman ülkeden gelenlerin hiçbir koşulda ülkeye alınmamasını istemişti. Trump, İran, Irak, Suriye, Yemen, Sudan, Somali ve Libya’dan gelenlerin ülkeye girişini yasaklamaya hazırlandıklarını açıklamıştı. Trump’ın açıklamalarının ardından, Google yaptığı açıklama ile, söz konusu bölgelerde tatilde olan çalışanlarının acilen ABD’ye geri dönmesini istedi. ABD Başkanı’nın kararını değerlendiren Google CEO’su Sundar Pichai, “Trump’ın son hamlesi 100’den fazla teknoloji şirketini etkiledi” dedi.

‘YETENEKLİ İNSANLARIN GİRİŞİ ENGELLENDİ’

İsmi geçen ülkelerde doğan ve Google’da çalışmak için Amerika’ya gelenlerden bazılarının şu an yıllık izinleri sebebiyle ülkelerinde olduğu belirtildi. Google yöneticileri, tatilde olan çalışanlarının herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için derhal Amerika’ya çağırdıklarını kaydetti. Yetkililer, alınan bu kararın, yetenekli insanların Amerika’ya gelmesinin önünde büyük bir engel olduğunun da altını çizdi.

 

GAZETE HABERTÜRK

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İnterneti en fazla kullanan ülkeler
TEKNOLOJİ

İnterneti en fazla kullanan ülkeler! Türkiye kaçıncı?
BTK kurumlara fidye yazılım uyarısı yaptı
TEKNOLOJİ

BTK'dan fidye yazılım uyarısı!
Türk Telekom 4.5G mobil internet servisi çöktü!
TEKNOLOJİ

Türk Telekom 4.5G internet servisi çöktü!
Bilgisayarı zombi olana artık ceza var
TEKNOLOJİ

Bilgisayarı zombi olan yandı!
Bakanlıktan arama motoru "Geliyoo" açıklaması
TEKNOLOJİ

Bakanlıktan 'Geliyoo' iddialarına yanıt
Facebook'tan yalan haberlere karşı önlem
TEKNOLOJİ

Facebook'un 'yalan haber' butonu ilk kez ...
HAVELSAN savaş oyununda ‘ciddi’
TEKNOLOJİ

DEVLETTEN SAVAŞ OYUNU YARIŞMASI
Bakan Arslan Türksat'ın yeni uydularda son aşamaya gelindiğini açıkladı
TEKNOLOJİ

BAKAN'DAN 'YERLİ VE MİLLİ UYDU' MESAJI

TCG Alemdar'ın teslim töreni yapıldı
TEKNOLOJİ

DONANMAYA BİR "ALEMDAR" KATILDI!
Cep telefonu kan tahlili yapabilecek
TEKNOLOJİ

DEVRİM NİTELİĞİNDE BULUŞ!
NASA'nın gözünden dünyanın 136 yılda değişimi
TEKNOLOJİ

DÜNYA 136 YILDA BÖYLE DEĞİŞTİ!
Sigaraya karşı Yeşil Dedektör uygulaması!
TEKNOLOJİ

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN SİGARAYA KARŞI MOBİL UYGULAMA!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme