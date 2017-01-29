Trump’ın baskısıyla Google, çalışanları ABD’ye geri çağırdı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta “terörle bağlantılı olduğu düşünülen” yedi Müslüman ülkeden gelenlerin hiçbir koşulda ülkeye alınmamasını istemişti. Trump, İran, Irak, Suriye, Yemen, Sudan, Somali ve Libya’dan gelenlerin ülkeye girişini yasaklamaya hazırlandıklarını açıklamıştı. Trump’ın açıklamalarının ardından, Google yaptığı açıklama ile, söz konusu bölgelerde tatilde olan çalışanlarının acilen ABD’ye geri dönmesini istedi. ABD Başkanı’nın kararını değerlendiren Google CEO’su Sundar Pichai, “Trump’ın son hamlesi 100’den fazla teknoloji şirketini etkiledi” dedi.

‘YETENEKLİ İNSANLARIN GİRİŞİ ENGELLENDİ’

İsmi geçen ülkelerde doğan ve Google’da çalışmak için Amerika’ya gelenlerden bazılarının şu an yıllık izinleri sebebiyle ülkelerinde olduğu belirtildi. Google yöneticileri, tatilde olan çalışanlarının herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için derhal Amerika’ya çağırdıklarını kaydetti. Yetkililer, alınan bu kararın, yetenekli insanların Amerika’ya gelmesinin önünde büyük bir engel olduğunun da altını çizdi.

GAZETE HABERTÜRK