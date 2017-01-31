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Donald Trump mülteciler
TEKNOLOJİ

Teknoloji temelli dev şirketlerin %51'i mülteciler tarafından kuruldu

ABD Başkanı Trump mültecileri ülke dışında tutmak için peş peşe genelge hazırlıyor. Ancak ABD ekonomisini büyük yapan Uber, Airbnb ve WhatsApp gibi girişimci şirketlerin yüzde 51’i mülteciler tarafından kuruldu

31 Ocak 2017 Salı, 00:47:33 Güncelleme: 00:59:09

ABD Başkanı Donald Trump’ın “mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren” kararnamesine tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Dün Beyaz Saray önünde de toplanan binlerce kişi, Trump’ın Suriye, Irak, İran, Libya, Yemen, Sudan ve Somali’den gelen kişilere 90 gün boyunca kapılarını kapatmasını protesto etti. ABD’nin iş dünyasında ise Trump’a yönelik eleştirilerin yeni ekonomi ve eski ekonomi şirketleri olarak iki farklı kampta toplandığı görüldü. Buna göre ülkenin eski ekonomisinin devleri olarak bilinen Ford, General Motors ve Boeing yaptıkları açıklamalarda Trump’ın mülteci uygulamasına sessiz kalırken yeni başkanın istihdam ve güvenlik politikalarını övmekle yetindi. Yeni ekonominin temsilcilerinin bulunduğu Silikon Vadisi temelli teknoloji sektörü ise konuyu bir bütün halinde kınadı.

Uygulamanın ne kadar hatalı olduğuna yönelik en önemli gösterge ise National Foundation for American Policy’nin yayımladığı raporda yer aldı. Buna göre ABD genelinde oluşturulan, halka arz edilmemiş ve değerleri 1 milyar doların üzerinde olan startup’ların yüzde 51’i yabancılar tarafından kuruldu. Bunların en büyük 44’ünün toplam değerinin 168 milyar doları bulduğuna dikkat çekilen raporda bu şirketlerin ortalama 760 kişiye yüksek nitelikli iş alanı sağladığı da belirtildi. Halka arz edilmeleri halinde yüz milyarlarca dolarlık piyasa değerlerine ulaşacakları belirtilen bu şirketlerin arasında geleceğin teknoloji devlerinin olduğu tahmin ediliyor.

 

14 ARALIK’TA BULUŞMUŞTU

ABD Başkanı Trump resmen göreve başlamadan önce toplam piyasa değerleri 3 trilyon doları aşan Silikon Vadisi’nin devleriyle tanışma amaçlı olarak biraraya gelmişti.

BU KANUNLA APPLE HİÇ KURULAMAZDI

Trump’ın mülteci tasarısı 30 yıl önce gelseydi Suriye kökenli Steve Jobs’ın Apple’ı kurması mümkün olmayacaktı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’de ve ABD’liler tarafından üretilecek ürünlerle ülke ekonomisinin yeniden büyümesini planlıyor. Bu planın bu şekilde hayata geçmesi pek mümkün değil. Ancak Trump başaracağı konusunda iddialı. Oysa yeni başkanın sadece yakın geçmişe bakması yeterli olacak.

Sadece ülkesinin değil dünyanın en değerli şirketi olarak kabul edilen Apple’ın efsane kurucusu Steve Jobs Suriyeli bir babayla Alman kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Jobs’ın yakın arkadaşı ve Apple’ın kurucularından Steve Wozniak da bir göçmendi. Babası Ukraynalı olan Wozniak’ın annnesi de İsviçre-Alman kökenliydi.

SİLİKON VADİSİ’NİN EN YENİ YILDIZLARININ TAMAMI GÖÇMEN

- Airbnb: Kurucusu Brian Joseph Chesky Rusya göçmeni.

- WhatsApp: Kurucusu Jan Koum ailesiyle Ukrayna’dan geldi.

- Uber: Kurucusu Travis Cordell Kalanic Çek Cumhuriyeti kökenli.

- Tesla: Kurucusu Elon Musk Güney Afrika’da doğdu.

GOOGLE’DAN 4 MİLYON DOLARLIK FON

- Google, çalışanlarının da 2 milyon dolar bağışla katılabileceği toplam 4 milyon dolarlık sığınmacılar için bir kriz fonu oluşturdu.

- Ayrıca şirket yöneticilerinin de fona kişisel olarak katkıda bulunacakları açıklandı.

- Toplanacak miktar BM, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Göçmen Kaynak Merkezi (ILRC) ve Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) arasında paylaştırılacak.

- Google’dan yapılan açıklamada, “Bu kararla ABD’ye gelişine engel olabilecekler için endişeliyiz. Görüşümüzü duyurmaya devam edeceğiz’’ denildi.

 

YENİ VERGİ PLANI 1.1 TRİLYON DOLAR KÂR GETİRECEK

ABD’nin önde gelen havaalanlarında Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu yeni mülteci kararı geniş kitleler tarafından protesto edildi.

ABD Başkanı Trump’ın yeni vergi planının, yapılan analize göre on yıldan biraz fazla bir sürede 1.1 trilyon dolardan fazla gelir oluşturacağı belirtiliyor. ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump yönetiminin, güney sınırı boyunca örülen duvarın masrafları için Meksika’dan ithal edilen tüm mallara yüzde 20 vergi önerisinin devamında bütün dünyanın olacağı belirtiliyor. Önerilen plan ile, Motor1.com’a göre, sadece Meksika’dan değil, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin iç satış ve ithalatlarına yüzde 20 vergi oranı uygulanacak.

 

Mahmut SANCAK / GAZETE HABERTÜRK

 

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