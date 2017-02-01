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Apple'ın geliri ve iPhone satışları arttı

Teknoloji devi Apple, geçen yılın ekim-aralık dönemine denk gelen 2017 mali yılının ilk çeyreğinde gelirinin arttığını duyurdu.

01 Şubat 2017 Çarşamba, 09:11:05 Güncelleme: 09:12:31 AA

Teknoloji devi Apple, geçen yılın ekim-aralık dönemine denk gelen 2017 mali yılının ilk çeyreğinde gelirinin arttığını duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, söz konusu dönemdeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artış göstererek 78,35 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2016 mali yılının ilk çeyreğinde 75,87 milyar dolar gelir açıklamıştı.

ÜÇ ÇEYREK SONRA İLK DEFA

Böylece, Apple'ın gelirleri geçen sene üç çeyrek üst üste düşüş kaydettikten sonra ilk defa artış göstermiş oldu.

Öte yandan, şirketin 2016 ekim-aralık dönemindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azalarak 17,89 milyar dolara geriledi. Şirket bir önceki senenin aynı döneminde 18,36 milyar dolar net kar elde etmişti.

İPHONE, MAC VE WATCH İÇİN REKOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, ekim-aralık döneminde satışların artarak şirket tarihindeki en yüksek gelir elde edilen çeyreği yakaladıklarını belirterek, iPhone, Mac ve Apple Watch satışlarından da rekor gelir elde ettikleri bilgisini paylaştı.

İPHONE SATIŞLARI YÜZDE 4,7 ARTTI

Geçen yılın ekim-aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, Apple'ın iPhone satışları yüzde 4,7 artarak 78,3 milyona, Mac bilgisayar satışları da yüzde 1,9 yükselerek 5,4 milyona ulaştı. Apple'ın iPad tablet satışları ise yüzde 18,6 azalarak 13,1 milyona geriledi.

Aynı dönemde şirketin AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir ise yüzde 20 artışla 6 milyar dolardan 7,2 milyar dolara ulaştı.

Şirket, ayrıca, bu yılın ocak-mart döneminde gelirinin 51,5 milyar dolarla 53,5 milyar dolar arasında olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Apple'ın bilançosunun olumlu gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisse başına değeri yüzde 2,6 prim yaparak 124,60 dolara kadar yükseldi.

Asıl artış yarın bekleniyor

Analistler, Apple'ın hisse değerindeki asıl artışın yarın gerçekleşmesini tahmin ediyor.

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