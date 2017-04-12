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Tehlikede olan akıllı telefonlar

14 Mart 2017 Salı, 15:13:18

  • 1 Tehlikede olan akıllı telefonlar
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    Apple, milyonlarca kullanıcısını üzecek bir açıklama yaptı.

  • 2 Tehlikede olan akıllı telefonlar
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    Firma tarafından yapılan duyuruda, yakında gelecek iOS 10.3.2 güncellemesinin 32 bit cihazları es geçeceği belirtildi.

  • 3 Tehlikede olan akıllı telefonlar
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    İlginç olan ise Apple'ın ilk kez yeni bir sürüm ortasında böyle bir hamleyi yapıyor olması.

  • 4 Tehlikede olan akıllı telefonlar
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    Bu, bazı iPhone modellerinin artık yazılım desteği alamayacağı anlamına geliyor.

  • 5 Tehlikede olan akıllı telefonlar
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    Karardan en fazla iPhone 5 ve 5C kullanıcıları etkilenecek.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 15:29
    apple kullanmak gerçekten ayrılacıktır.
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 14:00
    Note 8 çıkmış
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 11:08
    Apple kullanmak ayrıcalıktır. Adroid sıkıntılı bir yazılım.
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 10:45
    onun için ıphoneden başka tlf kullanmam arkadaşlar sizde öle yapın
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 10:06
    tipik aos rezilliği
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 09:48
    kesin apple nin işidir bu virus :)
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 09:03
    Yani iphone alın kurtulun diyosunuz ama yemez.
  • Misafir 14 Mart 2017 Salı 19:41
    KAPAT menüsüne basılı tuuyorum güvenli mod çıkmıyor
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 09:41
    TELEFONU KAPATIN,AÇARKEN SES AZALTMA TUŞUNA BASILI TUTUN
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 09:45
    o zaman güvensiz mod da kullanmaya devam etcen :)
  • Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 11:29
    ses kısma ile birlikte yeniden başla yap ses kısma basılı tut açılana kadar
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