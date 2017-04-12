14 Mart 2017 Salı, 15:13:18 | Güncelleme: 12 Nisan 2017 Çarşamba, 16:06:24
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Apple, milyonlarca kullanıcısını üzecek bir açıklama yaptı.
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Firma tarafından yapılan duyuruda, yakında gelecek iOS 10.3.2 güncellemesinin 32 bit cihazları es geçeceği belirtildi.
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İlginç olan ise Apple'ın ilk kez yeni bir sürüm ortasında böyle bir hamleyi yapıyor olması.
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Bu, bazı iPhone modellerinin artık yazılım desteği alamayacağı anlamına geliyor.
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Karardan en fazla iPhone 5 ve 5C kullanıcıları etkilenecek.
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2013 yılında piyasaya sürülen telefonlar 40 milyondan fazla satmıştı
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Üç düzine Android cihazda üretim kaynaklı olmayan fakat cihazla birlikte yüklü gelen virüs tespit edildi.
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Checkpoint tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre birkaç marka cihaz, üreticiler tarafından fabrika sürümüyle mağazalara gönderildikten sonra, satış noktalarında yapılan güncellemeler nedeniyle virüse maruz kaldı.
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Telefona zarar vermeyen fakat arka planda dinleme, izleme, bilgi sızdırma, izinsiz reklam gösterme gibi işleri yapan yazılımlar kullanıcı güvenliğine karşı risk oluşturuyor.
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İşte o yazılımlar ve cihazların listesi.
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Samsung Galaxy S2 | com.fone.player1
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LG G4 | com.fone.player1
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Samsung Galaxy A5 | com.baycode.mop
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Lenovo S90 | com.skymobi.mopoplay.appstore
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Samsung Galaxy S7 | com.lu.compass
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Asus Zenfone 2 | com.google.googlesearch
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Samsung Galaxy S4 | com.lu.compass
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Asus Zenfone 5M | com.google.googlesearch
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Samsung Galaxy Note 8 | com.kandian.hdtogoapp
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Xiaomi Mi4 | com.sds.android.ttpod
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Samsung Galaxy Note 4 | com.kandian.hdtogoapp
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Samsung Galaxy Note 2 | com.sds.android.ttpod
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Samsung Galaxy S4 | com.kandian.hdtogoapp
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ZTE X500 | com.iflytek.ringdiyclient
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Samsung Galaxy S4 | com.changba
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Oppo N3 | com.android.ys.services
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Samsung Galaxy A5 | com.android.deketv
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Samsung Galaxy Note 3 | com.changba
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Oppo Vivo X6 Plus | com.android.ys.services
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Samsung Galaxy Note Edge | com.changba
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Lenovo S90 | com.google.googlesearch
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Samsung Galaxy Tab S2 | com.example.loader
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Oppo R7 Plus | com.example.loader
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Samsung Galaxy Note 5 | com.ddev.downloader.v2
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Xiaomi RedMi | com.yongfu.wenjianjiaguanli
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Samsung Galaxy Note 4 | air.fyzb3
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Lenovo A850 | com.androidhelper.sdk
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Samsung Galaxy Note Edge | com.mojang.minecraftpe
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Peki bu kötü niyetli yazılımlardan nasıl kurtulunurr? Çok basit.
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Telefonunuzun önce güç sonra da ekranda beliren kapat sekmesine uzunca basılı tutuyorsunuz ve cihazınızı güvenli modda yeniden başlatıyorsunuz.
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Ardından ayarlar sekmesinden uygulamalara girmeniz gerekiyor. İndirilenler bölümünü göremezseniz sorun yok, cihaz temiz demektir ama görüyorsanız temizlenecek bir uygulama var demektir.
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Şüphelendiğiniz uygulamayı seçip uygulama bilgileri ekranında "kaldır" demeniz gerekiyor.
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Kaldır seçeneğini göremiyorsanız Ayarlar sekmesinden Güvenlik ve Cihaz Yöneticisi yolunu takip etmeli ve yandaki onay işaretini kaldırmalısınız.
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Cihazı yeniden kapatıp açtıktan sonra virüsten ve zararlı yazılımdan kurtulmuş oluyorsunuz. Geçmiş olsun.