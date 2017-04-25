CEP HABERLERİ
25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
TEKNOLOJİ

İlk iPhone 8 görüntüleri

16 Mart 2017 Perşembe, 12:08:28 Genel

iPhone 8'in uzun zamandır beklenen görüntülerine yenileri eklendi. Yeni iPhone 8 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? Özellikleri neler?

  • 1 İlk iPhone 8 görüntüleri
    1 | 54

    Samsung'un amiral gemileri Galaxy S8 ve S8 Plus modellerini tanıtmasından sonra akıllı telefon dünyasının gözü kulağı Apple'da. Kullanıcılar merakla iPhone 7 sonrası çıkacak iPhone 8 serisini bekliyor.

  • 2 İlk iPhone 8 görüntüleri
    2 | 54

    iPhone 8 tarafından sızan görüntülerin de ardı arkası kesilmiyor. Görselde sızan kasaya bakılırsa Apple'ın, yeni amiral gemisinde parmak izi okuyucusunu OLED panelin altına yerleştirmekte yaşadığı zorluklara dair haberler doğru çıktı.

  • 3 İlk iPhone 8 görüntüleri
    3 | 54

    Zira, Apple bu sızıntılara göre, sıcak bakmadığı halde parmak izi sensörünü arka panele yerleştirmiş. 

  • 4 İlk iPhone 8 görüntüleri
    4 | 54

    Ama sızan tek görüntü bu da değil. Tasarımcı Benjamin Geskin, sızan tasarım detaylarına uygun olarak hazırladığı OLED iPhone görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

  • 5 İlk iPhone 8 görüntüleri
    5 | 54

    Böylelikle çizimlerden neye benzeyeceğini düşünmek yerine görerek daha net bir fikir sahibi olmak mümkün.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 4
  • Misafir 14 dakika önce
    4 binden aşşağı olmaz o para da bi telefona verilmez aklı olan vermez 2 bine kadar ne cihazlar var
  • Misafir 19 Nisan 2017 Çarşamba 15:37
    ben nokia alacağım 3310 inadına...!
  • Misafir 16 Mart 2017 Perşembe 17:12
    bir vestel venüs v3 değil :D
  • Misafir 16 Mart 2017 Perşembe 15:32
    aferin onlara...
  • Misafir 19 Nisan 2017 Çarşamba 15:38
    bencede bas bas paraları Leyla'ya:))
Kalan karakter : 2000