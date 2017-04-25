16 Mart 2017 Perşembe, 12:08:28 | Güncelleme: 25 Nisan 2017 Salı, 16:56:11
Genel
iPhone 8'in uzun zamandır beklenen görüntülerine yenileri eklendi. Yeni iPhone 8 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? Özellikleri neler?
1
1|54
Samsung'un amiral gemileri Galaxy S8 ve S8 Plus modellerini tanıtmasından sonra akıllı telefon dünyasının gözü kulağı Apple'da. Kullanıcılar merakla iPhone 7 sonrası çıkacak iPhone 8 serisini bekliyor.
2
2|54
iPhone 8 tarafından sızan görüntülerin de ardı arkası kesilmiyor. Görselde sızan kasaya bakılırsa Apple'ın, yeni amiral gemisinde parmak izi okuyucusunu OLED panelin altına yerleştirmekte yaşadığı zorluklara dair haberler doğru çıktı.
3
3|54
Zira, Apple bu sızıntılara göre, sıcak bakmadığı halde parmak izi sensörünü arka panele yerleştirmiş.
4
4|54
Ama sızan tek görüntü bu da değil. Tasarımcı Benjamin Geskin, sızan tasarım detaylarına uygun olarak hazırladığı OLED iPhone görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.
5
5|54
Böylelikle çizimlerden neye benzeyeceğini düşünmek yerine görerek daha net bir fikir sahibi olmak mümkün.
HABERİN DEVAMI
6
6|54
Telefonun çift kamerası ve ekran netliği önceki iddialarla örtüşüyor.
7
7|54
Öte yandan kenarlar ve incelik konusunda daha farklı tasarımlar da göze çarpmıştı.
8
8|54
Foxconn'un CNC modellemesine göre ise telefon parlak paslanmaz çelik kasaya sahip. Arka tarafı ise 2.5 D cam
9
9|54
Çinli ifanr, Weibo'dan KK ve Japon yazar Mac Otakara yeni iPhone tasarım ve görüntüleri olduğunu iddia ettiği sızıntılar da fikir vermesi açısından önemli.
10
10|54
Çinli teknoloji blogu ifanr paylaşımlarında ilk dikkat çeken şey görüldüğü üzere tasarım.
HABERİN DEVAMI
11
11|54
3 yıldır yeni tasarım kullanmayan ve iPhone 6 ve 6S üzerinde ilerleyen Apple kabuğunu kırmış görünüyor.
12
12|54
Paylaşımlar doğruysa parmak izi okuyucusu gömülü hâlde ve bu geniş ekranlı akıllı telefonlarda bir ilk demek.
13
13|54
Tasarımdaki diğer detay ise iPhone 8 ekranında kavisli köşelerin olmayışı
14
14|54
Weibo platformundaki KK tarafından sızdırılan şemada ise daha farklı, 137.54mm uzunluğunda ve 67.54mm genişliğinde iPhone 7 benzeri bir tasarım görüyoruz. Kalınlık ise belli değil.
15
15|54
Mac Otakara'nın paylaşımına göre, Apple'ın iPhone 8'de tıpkı Samsung'un S8 modellerinde olduğu üzere daha ince ekran çerçevelerine yer verdiği belli oluyor.
HABERİN DEVAMI
16
16|54
iPhone 8'in bir önceki modelde olduğu gibi çift arka kamerayla geleceğini ve fiziksel ana ekran butonunun sanal tuşa dönüşeceğini görüyoruz.
17
17|54
Bir diğer iddia da Apple'ın yıldönümüne özel iPhone serisindeki rakamlara son vereceği.
18
18|54
Yani iPhone 7 ile bir devir kapanıyor. Yeni model ise iPhone 8 ya da 10. yıl olması dolayısıyla iPhone 10 olarak değil iPhone Pro ismiyle satılacak.
19
19|54
iPhone Pro iddiaya göre 3D desteğinin yanı sıra eskisine oranla çok da ince olacak.
20
20|54
OLED FARKI
Korea Herald, 2017'de başlayacak 3 yıllık bir anlaşmayla Apple'ın Samsung'dan her sene 100 milyon OLED panel alacağını duyurmuştu. Renk canlılığı, kalitesi, parlaklığı ve enerji verimliliğiyle OLED teknolojisi Apple'ın yeni telefondaki en ses getiren özelliği olabilir.
HABERİN DEVAMI
21
21|54
ÇERÇEVESİZ ve KENARLIKSIZ
Ne olursa olsun home tuşunun olmaması iPhone ön yüzünün daha geniş bir kullanım alanı sunacağını kesinleştiriyor. Koruyucu bir çerçeve ve kenarlığın olmayacağını belirten analistler var. Bu da ekranın kullanım alanını % 90'ın üzerine taşıyacak.
22
22|54
TAMAMEN CAM GÖVDE
Yeni iPhone gövdesi KSI Securities'ten Ming Chi Kuo'ya göre komple camdan imâl edilecek ve alüminyum çerçevenin içinde olacak . Böylelikle telefonun arka estetiği bir zamanların efsanesi 4 ve 4S modellerini de andırmış olacak.
23
23|54
HOME TUŞU TARİH OLUYOR
İki senaryo var. İlki öndeki ilk cam panelin arkasına gömülü olarak gelecek, görünmez bir home tuşu. 2016 Eylül ayında Çin elektronik devi Xiaomi, bu kapasitif ve ultrasonik gömülü home tuşunun benzerini Mi5S ve Plus modelinde kullandı.
24
24|54
KABLOSUZ ŞARJ
Sharp başkanı Tai Jeng Wu yeni iPhone telefonların kablosuz şarj edileceğini sıklıkla belirtiyor. Apple, 2017 Şubat'ında Kablosuz Güç Konsorsiyum'una katılmıştı. 9 Eylül 2016'da da patent başvurusunda bulunmuştu. Apple bu teknolojiyi saatlerinde zaten uyguluyor.
25
25|54
KULAKLIK GİRİŞİ OLMAYACAK
Şaşırtıcı değil, iPhone 7 serilerinde kaldırılan kulaklık girişi yeni serilerde de bulunmayacak ancak telefonla birlikte gelen kulaklıkların farklı bir tasarımda olabileceği belirtiliyor.
HABERİN DEVAMI
26
26|54
ÇİFT KAMERA
7 Plus modeliyle birlikte gelen çift lensli kamera özelliği 7S modelinde olmayacak. Apple bu ayrıcalıklı kameraları daha gniş ekranlı telefonlarına koymakta kararlı. 5.8 inçlik modelde görmemiz ise işten bile değil.
27
27|54
1000$ ETİKET
Apple'ın maliyetlerinin yeni özelliklerle % 30 arttığı belirtiliyor. Bu artış parça bazında, herbir telefon için sadece birkaç dolar olsa da firmanın Asya kaynaklı tedarik zinciri kaynaklarından gelen bilgilere göre müşterilere yansıması, özellikle OLED tercihinden dolayı daha fazla olacak. Yüksek kalite modelin 1000$ eşiğini geçmesi bekleniyor.
28
28|54
EYLÜLDE LANSMAN
Hem 7S hem de yeni 8 modelinin aynı etkinlikte Eylül ayında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Nedeni de OLED panellerin tedariğinin uzaması.
29
29|54
Diğer senaryo ise Apple'in touch id için optik sensörler kullanacağı ve daha kalın olan OLED panelin üzerinden parmak izi okunmasını sağlayacağı şeklinde.
30
30|54
Öte yandan, Samsung tarafı da boş durmuyor. Gelen son haberler ışığında, Samsung'un Note 8 üzerindeki çalışmalarında son noktaya ulaştığı görünüyor. Zira telefonun çalışır haldeki görüntüleri bugün internete sızdı.
HABERİN DEVAMI
31
31|54
Samsung, Note 7 talihsizliğinin ardından, Galaxy S8 hamlesiyle güçlenmeye çalışırken bu yıl çıkması beklenen iPhone 8 karşısında sunacağı Galaxy Note 8 için de çalışmaya devam ediyor.
32
32|54
Çalışır halde ilk kez görüntülenen cihaz, bu görsele bakılırsa 6.2 inç büyüklüğündeki S8 Plus ürününden dahi büyük duruyor.
33
33|54
Note 8, tasarım açısında telefonun sesli asistan tuşu Bixby de dahil olmak üzere Galaxy S8 ile hayli benzerlik taşıyor.
34
34|54
Note 8'de kullanılacak S Pen kalem ise Note 7 sürümüne göre büyük farklılıklar içermiyor.
35
35|54
Samsung, yeni Note 8'in 2017 yılında piyasada olacağını doğruluyor fakat ay olarak net bir tarih belirtmiyor. Geçmişe bakıldığında Note 4 telefon Ekim, Note 5 Ağustos, Note 7 ise Eylül ayında görücüye çıkmıştı. Uzmanlar Note 8 için Kasım ve Aralık aylarını dahi olası görüyor.
HABERİN DEVAMI
36
36|54
KAVİSLİ EKRAN YOK
Dedikodularda Galaxy S7 Edge'in kavisli ekranını iPhone'un da kullanacağı bir ara çok konuşulmuştu ancak IHS Markit analisti Wayne Lam ekranın kavissiz olacağını, düz olarak yüksek kalite modele uyarlanacağını belirtti.
37
37|54
Galaxy S8 GÖRÜNÜMÜ
29 Mart'ta tanıtılacak Samsung Galaxy S8 cihazı Evan Blass isimli ünlü teknologun sızdırdığı görsele göre böyle olacak.
38
38|54
KAVİSLİ KÖŞELER
Samsung'un yeni amiral gemisinin yayımlandığı bir videoda Galaxy S8, önceki modellerde keskin köşelerden kurtularak kavisli ve daha şık bir görünüme kavuşuyor.
39
39|54
EKRAN KARMAŞASI
S8 modelindeki en büyük soru işareti ekranın düz mü yoksa kavisli mi olacağı. Güney Kore'nin ssaygın yayıncılarından Korea Herald kavisli ekrana kesin gözüyle bakıyor. SamMobile başta olmak üzere kimi teknoloji uzmanları ise düz ekranda ısrarcı.
40
40|54
İKİ BOYUT SEÇENEĞİ
Samsung, son model telefonunda Apple benzeri bir strateji izleyecek ve müşterilerine iki farklı ekran boyutu seçeneği sunacak. Korea Herald bu seçeneklerin 5.1 ve 5.5 inç olacağını belirtiyor ancak Evan Blass'ın paylaştığı sızıntıya göre dev bir 6.2 inç ekran geliyor. Küçük olan ekran 5.7 inç
HABERİN DEVAMI
41
41|54
HOME TUŞU FARKLILIĞI
İddialara göre Galaxy 8 modelinde home tuşu ön panelin içine entegre edilecek. Yeni çıkan Xiaomi Mi5S'te olduğu gibi çalışacak ve fiziksel olarak basmanız gereken mekanik bir nitelikte olmayacak.
42
42|54
DEĞİŞEN TUŞLAR
Bir uygulama içerisinde geri dönmenizi sağlayan fonksiyon tuşu eskiden olduğu gibi kenarlığın altında değil ekranın alt bölümünde olacak. Samsung böylelikle ön paneldeki kapasitif butonlardan kurtularak ekran içerisinde alacak.
43
43|54
ÇİFT KAMERA
Galaxy S8'de çift kamera bulunacak fakat özellikleri konusunda farklı tahminler var. Çin merkezli Weibo kameraların 13 ve 12 megapiksel olacağını belirtirken ET News'in tahmini 16 ve 8 megapiksel. Her ne olursa olsun kameraların optik zum yapacağı ve iPhone 7 Plus'ta bulunan blur efektine sahip olacağına garanti gözüyle bakılıyor
44
44|54
KENDİNDEN ODAKLI ÖN KAMERA
Galaxy S7 modelindeki, kullanıcıların en beğendiği özelliklerden biri olan fotoğraf çekerken yüzlere dokunarak odaklanmak yerine otomatik fokus alan ön kameranın S8 modelinde aynen devam etmesi bekleniyor. Bu daha iyi özçekim ve fotoğraf deneyimi anlamına geliyor.
45
45|54
YENİ İŞLEMCİ
Galaxy S8'in en merak edilen özelliklerinden biri işlemcisiydi. Samsung, önceden telefonlarında kendi ürettiği Exynos çipleri kullanıyordu ancak Galaxy S8 bu açıdan daha güçlü ve cesur bir tercihle karşımıza geliyor.
HABERİN DEVAMI
46
46|54
% 27 DAHA HIZLI
Telefonun Snapdragon 830 ya da 835 işlemci kullanması bekleniyor. Qualcomm verilerine göre bu % 27 daha iyi performans ve % 40 daha az güç sarfiyatı demek.
47
47|54
SIRI'YE RAKİP BIXBY
Apple'ın geliştirdiği sesli yardımcı Siri benzeri bir yapay zeka, iddialara göre Samsung'ın yeni Galaxy S8 modelinde de olacak. İsmi iddialara göre Bixby. Samsung'un 2015 Ekim ayında yapay zeka şirketi Viv'i bünyesine kattığı düşünülürse hiç de yabana atılacak bir iddia değil.
48
48|54
RESİMLİ SORULAR
Bixby'yi muadillerinden ayıran en önemli özellik ise sesin yanı sıra aramak istediğiniz şeyi S8 kamerası üzerinden resim göstererek de orabilecek olmanız. Siri, Alexa ve Google Pixel'in kullandığı Google Asistan da böyle bir özellik bulunmuyor.
49
49|54
KULAKLIK GİRİŞİ BELİRSİZLİĞİ
Galaxy S8'in en büyük muamması kulaklık girişiyle ilgili. Sızan tasarımlarda telefonun kablosuz kullanmayacağını, jack girişinin olduğu belli oluyor ancak SamMobile 3.5mm kulaklık girişinin olmayacağından emin. Kablosuz teknolojiye şu an sadece iPhone 7 ve Motorola Moto Z sahip.
50
50|54
MICRO USB yerine USB-C
Galaxy Note 7'de Micro Usb'ye nazaran daha çabuk şarj ve veri transferi imkânı sunan USB-C kullanan ama Galaxy 7'de aynı zahmete girmeyen Güney Koreli firma Galaxy S8'de geri adım atıp USB-C ile devam edecek.
HABERİN DEVAMI
51
51|54
SUYA DAYANIKLILIK
Galaxy 7'deki en tutulan özelliklerden suya dayanıklılık bu telefonda da iyileştirilerek sunulacak.
52
52|54
MONİTÖR ÖZELLİĞİ
Lumia model cihazlarda bulunan continuum özelliği sayesinde Microsoft, telefonların bilgisayar monitorü gibi kullanılmasına olanak sağlamıştı. Samsung'un Galaxy S7'de getirmediği USB-C şayet S8'e gelirse telefonun monitöre harici olarak bağlanmaması için bir neden yok.
53
53|54
ÇİFT HOPARLÖR
Ses konusunda uzmanlığıyla bilinen Harman firmasını satın alan Samsung'un Galaxy S8 modelinde çoğu akıllı telefonda olmayan çift hoparlörü cihaza entegre ederek sıra dışı bir ses deneyimi sunması bekleniyor.
54
54|54
İRİS TARAMA
Galaxy Note 7'de göz kilidi özelliğini kullanan Samsung'un yeni modeli Galaxy S8'de de bu özelliği geliştirerek müşterilere sunması bekleniyor. 0.01 saniye tepki süresine sahip olacağı belirtilen kilit, uygulama ve klasör bazında da güvenlik önlemi olarak kullanılabilecek.