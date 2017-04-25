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İRİS TARAMA

Galaxy Note 7'de göz kilidi özelliğini kullanan Samsung'un yeni modeli Galaxy S8'de de bu özelliği geliştirerek müşterilere sunması bekleniyor. 0.01 saniye tepki süresine sahip olacağı belirtilen kilit, uygulama ve klasör bazında da güvenlik önlemi olarak kullanılabilecek.