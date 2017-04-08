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Samsung Note 8 çalışır halde görüntülendi

16 Mart 2017 Perşembe, 12:08:28 Genel

  • 1 Samsung Note 8 çalışır halde görüntülendi
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    Samsung, Note 7 talihsizliğinin ardından, Galaxy S8 hamlesiyle güçlenmeye çalışırken bu yıl çıkması beklenen iPhone 8 karşısında sunacağı Galaxy Note 8 için de çalışmaya devam ediyor.

  • 2 Samsung Note 8 çalışır halde görüntülendi
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    Gelen son haberler ışığında, Samsung'un Note 8 üzerindeki çalışmalarında son noktaya ulaştığı görünüyor. Zira telefonun çalışır haldeki görüntüleri bugün internete sızdı. 

  • 3 Samsung Note 8 çalışır halde görüntülendi
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    Çalışır halde ilk kez görüntülenen cihaz, bu görsele bakılırsa 6.2 inç büyüklüğündeki S8 Plus ürününden dahi büyük duruyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 16 Mart 2017 Perşembe 17:12
    bir vestel venüs v3 değil :D
  • Misafir 16 Mart 2017 Perşembe 15:32
    aferin onlara...
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