16 Mart 2017 Perşembe, 12:08:28 | Güncelleme: 08 Nisan 2017 Cumartesi, 19:00:39
Genel
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Samsung, Note 7 talihsizliğinin ardından, Galaxy S8 hamlesiyle güçlenmeye çalışırken bu yıl çıkması beklenen iPhone 8 karşısında sunacağı Galaxy Note 8 için de çalışmaya devam ediyor.
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Gelen son haberler ışığında, Samsung'un Note 8 üzerindeki çalışmalarında son noktaya ulaştığı görünüyor. Zira telefonun çalışır haldeki görüntüleri bugün internete sızdı.
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Çalışır halde ilk kez görüntülenen cihaz, bu görsele bakılırsa 6.2 inç büyüklüğündeki S8 Plus ürününden dahi büyük duruyor.
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Note 8, tasarım açısında telefonun sesli asistan tuşu Bixby de dahil olmak üzere Galaxy S8 ile hayli benzerlik taşıyor.
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Note 8'de kullanılacak S Pen kalem ise Note 7 sürümüne göre büyük farklılıklar içermiyor.
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Samsung, yeni Note 8'in 2017 yılında piyasada olacağını doğruluyor fakat ay olarak net bir tarih belirtmiyor. Geçmişe bakıldığında Note 4 telefon Ekim, Note 5 Ağustos, Note 7 ise Eylül ayında görücüye çıkmıştı. Uzmanlar Note 8 için Kasım ve Aralık aylarını dahi olası görüyor.
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KIRMIZI GELİYOR
Güvenilir Apple analistlerinden Ming Chi Kuo, klasik hâle gelen S serilerini bu kez çıkmayacağı bilgisinin aksine Apple'ın yıl sonunda iPhone 7 için S modelini piyasaya süreceğini ve kırmızı renk seçeneği sunacağını belirtti.
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5.8 İNÇ EKRAN
Apple, 7S'in yanı sıra yüksek kalitede bir telefonla daha gelecek. Bu telefon, 5.5 inç iPhone 7 Plus'tan daha büyük 5.8 inçlik ekrana sahip olacak. Kimilerinin iPhone 8 diye bahsettiği cihaz olarak geçiyor.
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KAVİSLİ EKRAN YOK
Dedikodularda Galaxy S7 Edge'in kavisli ekranını iPhone'un da kullanacağı bir ara çok konuşulmuştu ancak IHS Markit analisti Wayne Lam ekranın kavissiz olacağını, düz olarak yüksek kalite modele uyarlanacağını belirtti.
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OLED FARKI
Korea Herald, 2017'de başlayacak 3 yıllık bir anlaşmayla Apple'ın Samsung'dan her sene 100 milyon OLED panel alacağını duyurmuştu. Renk canlılığı, kalitesi, parlaklığı ve enerji verimliliğiyle OLED teknolojisi Apple'ın yeni telefondaki en ses getiren özelliği olabilir.
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HOME TUŞU TARİH OLUYOR
İki senaryo var. İlki öndeki ilk cam panelin arkasına gömülü olarak gelecek, görünmez bir home tuşu. 2016 Eylül ayında Çin elektronik devi Xiaomi, bu kapasitif ve ultrasonik gömülü home tuşunun benzerini Mi5S ve Plus modelinde kullandı.
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Diğer senaryo ise Apple'in touch id için optik sensörler kullanacağı ve daha kalın olan OLED panelin üzerinden parmak izi okunmasını sağlayacağı şeklinde.
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ÇERÇEVESİZ ve KENARLIKSIZ
Ne olursa olsun home tuşunun olmaması iPhone ön yüzünün daha geniş bir kullanım alanı sunacağını kesinleştiriyor. Koruyucu bir çerçeve ve kenarlığın olmayacağını belirten analistler var. Bu da ekranın kullanım alanını % 90'ın üzerine taşıyacak.
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TAMAMEN CAM GÖVDE
Yeni iPhone gövdesi KSI Securities'ten Ming Chi Kuo'ya göre komple camdan imâl edilecek ve alüminyum çerçevenin içinde olacak . Böylelikle telefonun arka estetiği bir zamanların efsanesi 4 ve 4S modellerini de andırmış olacak.
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KABLOSUZ ŞARJ
Sharp başkanı Tai Jeng Wu yeni iPhone telefonların kablosuz şarj edileceğini sıklıkla belirtiyor. Apple, 2017 Şubat'ında Kablosuz Güç Konsorsiyum'una katılmıştı. 9 Eylül 2016'da da patent başvurusunda bulunmuştu. Apple bu teknolojiyi saatlerinde zaten uyguluyor.
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KULAKLIK GİRİŞİ OLMAYACAK
Şaşırtıcı değil, iPhone 7 serilerinde kaldırılan kulaklık girişi yeni serilerde de bulunmayacak ancak telefonla birlikte gelen kulaklıkların farklı bir tasarımda olabileceği belirtiliyor.
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ÇİFT KAMERA
7 Plus modeliyle birlikte gelen çift lensli kamera özelliği 7S modelinde olmayacak. Apple bu ayrıcalıklı kameraları daha gniş ekranlı telefonlarına koymakta kararlı. 5.8 inçlik modelde görmemiz ise işten bile değil.
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1000$ ETİKET
Apple'ın maliyetlerinin yeni özelliklerle % 30 arttığı belirtiliyor. Bu artış parça bazında, herbir telefon için sadece birkaç dolar olsa da firmanın Asya kaynaklı tedarik zinciri kaynaklarından gelen bilgilere göre müşterilere yansıması, özellikle OLED tercihinden dolayı daha fazla olacak. Yüksek kalite modelin 1000$ eşiğini geçmesi bekleniyor.
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EYLÜLDE LANSMAN
Hem 7S hem de yeni 8 modelinin aynı etkinlikte Eylül ayında tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Nedeni de OLED panellerin tedariğinin uzaması.
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Galaxy S8 GÖRÜNÜMÜ
29 Mart'ta tanıtılacak Samsung Galaxy S8 cihazı Evan Blass isimli ünlü teknologun sızdırdığı görsele göre böyle olacak.
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KAVİSLİ KÖŞELER
Samsung'un yeni amiral gemisinin yayımlandığı bir videoda Galaxy S8, önceki modellerde keskin köşelerden kurtularak kavisli ve daha şık bir görünüme kavuşuyor.
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EKRAN KARMAŞASI
S8 modelindeki en büyük soru işareti ekranın düz mü yoksa kavisli mi olacağı. Güney Kore'nin ssaygın yayıncılarından Korea Herald kavisli ekrana kesin gözüyle bakıyor. SamMobile başta olmak üzere kimi teknoloji uzmanları ise düz ekranda ısrarcı.
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İKİ BOYUT SEÇENEĞİ
Samsung, son model telefonunda Apple benzeri bir strateji izleyecek ve müşterilerine iki farklı ekran boyutu seçeneği sunacak. Korea Herald bu seçeneklerin 5.1 ve 5.5 inç olacağını belirtiyor ancak Evan Blass'ın paylaştığı sızıntıya göre dev bir 6.2 inç ekran geliyor. Küçük olan ekran 5.7 inç
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HOME TUŞU FARKLILIĞI
İddialara göre Galaxy 8 modelinde home tuşu ön panelin içine entegre edilecek. Yeni çıkan Xiaomi Mi5S'te olduğu gibi çalışacak ve fiziksel olarak basmanız gereken mekanik bir nitelikte olmayacak.
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DEĞİŞEN TUŞLAR
Bir uygulama içerisinde geri dönmenizi sağlayan fonksiyon tuşu eskiden olduğu gibi kenarlığın altında değil ekranın alt bölümünde olacak. Samsung böylelikle ön paneldeki kapasitif butonlardan kurtularak ekran içerisinde alacak.
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ÇİFT KAMERA
Galaxy S8'de çift kamera bulunacak fakat özellikleri konusunda farklı tahminler var. Çin merkezli Weibo kameraların 13 ve 12 megapiksel olacağını belirtirken ET News'in tahmini 16 ve 8 megapiksel. Her ne olursa olsun kameraların optik zum yapacağı ve iPhone 7 Plus'ta bulunan blur efektine sahip olacağına garanti gözüyle bakılıyor
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KENDİNDEN ODAKLI ÖN KAMERA
Galaxy S7 modelindeki, kullanıcıların en beğendiği özelliklerden biri olan fotoğraf çekerken yüzlere dokunarak odaklanmak yerine otomatik fokus alan ön kameranın S8 modelinde aynen devam etmesi bekleniyor. Bu daha iyi özçekim ve fotoğraf deneyimi anlamına geliyor.
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YENİ İŞLEMCİ
Galaxy S8'in en merak edilen özelliklerinden biri işlemcisiydi. Samsung, önceden telefonlarında kendi ürettiği Exynos çipleri kullanıyordu ancak Galaxy S8 bu açıdan daha güçlü ve cesur bir tercihle karşımıza geliyor.
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% 27 DAHA HIZLI
Telefonun Snapdragon 830 ya da 835 işlemci kullanması bekleniyor. Qualcomm verilerine göre bu % 27 daha iyi performans ve % 40 daha az güç sarfiyatı demek.
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SIRI'YE RAKİP BIXBY
Apple'ın geliştirdiği sesli yardımcı Siri benzeri bir yapay zeka, iddialara göre Samsung'ın yeni Galaxy S8 modelinde de olacak. İsmi iddialara göre Bixby. Samsung'un 2015 Ekim ayında yapay zeka şirketi Viv'i bünyesine kattığı düşünülürse hiç de yabana atılacak bir iddia değil.
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RESİMLİ SORULAR
Bixby'yi muadillerinden ayıran en önemli özellik ise sesin yanı sıra aramak istediğiniz şeyi S8 kamerası üzerinden resim göstererek de orabilecek olmanız. Siri, Alexa ve Google Pixel'in kullandığı Google Asistan da böyle bir özellik bulunmuyor.
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KULAKLIK GİRİŞİ BELİRSİZLİĞİ
Galaxy S8'in en büyük muamması kulaklık girişiyle ilgili. Sızan tasarımlarda telefonun kablosuz kullanmayacağını, jack girişinin olduğu belli oluyor ancak SamMobile 3.5mm kulaklık girişinin olmayacağından emin. Kablosuz teknolojiye şu an sadece iPhone 7 ve Motorola Moto Z sahip.
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MICRO USB yerine USB-C
Galaxy Note 7'de Micro Usb'ye nazaran daha çabuk şarj ve veri transferi imkânı sunan USB-C kullanan ama Galaxy 7'de aynı zahmete girmeyen Güney Koreli firma Galaxy S8'de geri adım atıp USB-C ile devam edecek.
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SUYA DAYANIKLILIK
Galaxy 7'deki en tutulan özelliklerden suya dayanıklılık bu telefonda da iyileştirilerek sunulacak.
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MONİTÖR ÖZELLİĞİ
Lumia model cihazlarda bulunan continuum özelliği sayesinde Microsoft, telefonların bilgisayar monitorü gibi kullanılmasına olanak sağlamıştı. Samsung'un Galaxy S7'de getirmediği USB-C şayet S8'e gelirse telefonun monitöre harici olarak bağlanmaması için bir neden yok.
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ÇİFT HOPARLÖR
Ses konusunda uzmanlığıyla bilinen Harman firmasını satın alan Samsung'un Galaxy S8 modelinde çoğu akıllı telefonda olmayan çift hoparlörü cihaza entegre ederek sıra dışı bir ses deneyimi sunması bekleniyor.
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İRİS TARAMA
Galaxy Note 7'de göz kilidi özelliğini kullanan Samsung'un yeni modeli Galaxy S8'de de bu özelliği geliştirerek müşterilere sunması bekleniyor. 0.01 saniye tepki süresine sahip olacağı belirtilen kilit, uygulama ve klasör bazında da güvenlik önlemi olarak kullanılabilecek.