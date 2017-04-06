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Türk Antarktik Seferi Ekibi, Aralık'ta sefere çıkacak

19 Mart 2017 Pazar, 16:50:07 AA

Türk Antarktik Seferi Ekibi "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü"nü Antartika'da kurmak için seferlerini tamamladı. Grup, Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne davet edilerek çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanına bilgiler verdi. Ekip, Aralık ayında sefere tekrar çıkmayı planlıyor

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    Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde kurulacak Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü için 24 Şubat'ta Antarktika'ya giden Özsoy liderliğindeki 4 farklı üniversite araştırmacılarından oluşan ekip yurda döndü.

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    Türk Antarktik Seferi Ekibi (TAE) Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, daha kapsamlı ve uzun sürecek ikinci fizibilite çalışmasını, araştırmacı sayısını da artırarak aralık ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

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    Kıtada 4 bin kilometre yol katettiklerini, kara ve deniz olmak üzere 2 milyon metrekarelik alan ölçümü gerçekleştirdiklerini anlatan Özsoy, bu kapsamda 45 noktadan numune ve örnek aldıklarını, 17 topografik kara ölçümüyle 38 alanda gözlem yaptıklarını vurguladı. 

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