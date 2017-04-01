01 Nisan 2017 Cumartesi, 13:51:25 | Güncelleme: 16:29:50
HABERTURK.COM
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Tarihin modern anlamdaki ilk çelik konstrüksiyon gökdeleni 1855 yılında Şikago'da yapılmıştı.
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Aradan geçen 150 yılı aşkın sürede gökdelenler artık şehirlerin olağan mimari unsurlarından oldu.
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New York merkezli bir mimarlık ofisi ise gökdelenleri gökteninen formatına dönüştürmek için proje hazırladı.
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Uzay teknolojisinin gelişmesiyle birlikte hazırlanan projedeki binanın temeli için Dünya yörüngesine yerleştirilecek büyük bir asteroid kullanılması planlanıyor.
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Yüksek dayanıklılığa sahip onbinlerce mil uzunluğunda kablolarla asteoride bağlanacak olan yapı, yörüngesel destek sistemi (UOSS) adı verilen bir yaklaşımdan feyz alıyor.
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Haliyle binanın uzunluğu 20 kilometreyi de aşacak. Dünya'nın en uzun binasının Dubai'deki 830 metrelik Burj Khalifa olduğunu düşünülürse çılgınlığın boyutu daha da net anlaşılabilir.
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Dünya ile aynı hızda dönmesi planlanan sistem sayesinde, yapı günde birkaç kez Dünya üzerini turlayan uzay istasyonlarına göre daha az bir alan içinde dönebilecek.
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Analemma yani Günsekizi adı verilen projede buna rağmen aynı günü farklı ülkelerin semalarında geçirmek mümkün.
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Amerika'da güne başlayıp Çin'de uykuya dalınabilir.
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Yerden kilometrelerce yüksekte olunması nedeniyle gün ışığından 45 dakika fazla faydalanmak da mümkün. Öte yandan, fikir heyecan verici olsa da hava dolaşımı, ısınma ve inşaattaki mühendislik sorunları henüz büyük engel.
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Analemma firmanın ilk çılgın projesi de değil.
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Bulut Şehri projesi de delilik sınırlarında dolaşıyordu.
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Zarar görmüş metruk binaların üzerine tutturulacak şişirebilir sert maddeden balonlar kullanılması öngörülmüştü.
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Yerine göre tahta ve metal bağlantı noktaları da olacaktı.
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Bulut Atlatan adını verdikleri yine gökyüzünden yaşam öngören projeleriyle de sınırları zorlamışlardı.
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Kablo bağlantıları ve geniş kanatlarla mobil olacak zeminin üzerinde ortamın kendine yetebilmesi için doğadan faydalanılacaktı.
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Elektrik üreten rüzgar türbinleri, güneş panelleri, yağmur suyunu yönlendirip depolayabilecek kanallardan oluşan bir yapı ve atıkları enerjiye dönüştürecek teknolojiden faydalanılması düşünülüyordu.
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Daha önce de Mars'ta buzdan bir ev projelendirmişlerdi.
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Şişirilebilir bir zemin üzerinde, radyasyon kalkanlı dağıtılabilir bir yaşam alanı projesiydi.
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Mars'ın yüzeyinde doğal olarak çıkarılan 5 milyon kilometreküp suyun kullanılması esas alınıyordu.