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TEKNOLOJİ

Analemma gökyüzünden 30 km boyunca yere uzanacak

01 Nisan 2017 Cumartesi, 13:51:25 HABERTURK.COM

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    Tarihin modern anlamdaki ilk çelik konstrüksiyon gökdeleni 1855 yılında Şikago'da yapılmıştı.

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YORUMLAR 16
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 01:14
    Elektirik Su kanalizasyon problemini nasıl halledecler???
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 21:22
    "Apartmanı astroide bağladıkkkk kardeşşşş" :))))
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 21:20
    "Artık tıkandık " demiyorlar da ,işi deliliğe vuruyorlar :))" apartmanı astroide bağladık kardeş" :))
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 21:12
    yercekimini yendik deselerdi daha inandirici olurdu.o kadar sacma yani.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 20:59
    aşağı inmek isteyen paraşütle atlar herhalde artık ama geri nasıl döner bilemem :D
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:30
    Yecüc ve mecüc yerdekiler tamam sıra gökyüzündekiler der silahlatı kana bulanmuş olarak geri döner.!
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:24
    Sözde kolay tabiiki.Sıkıysa yapın görelim.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:19
    uçmuş bunlar :)
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 18:05
    geçen de uçan penguen di bu sene bu heral
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 17:13
    yeryüzünün suyumu çıktı ?
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