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uzay turizmi, amazon, Jeff Bezos, blue origin
TEKNOLOJİ

Uzay turizmi 2018 yılında başlıyor

Uzay turizmini, online alışveriş devi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos başlatıyor. Şirket uzay turizmine gelecek yıl başlamayı hedefliyor

01 Nisan 2017 Cumartesi, 15:47:27 Güncelleme: 16:03:54 HABERTURK.COM

Bezos, kurduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin'in uzay kapsülünden yeni görüntüler yayımladı.



2018 yılında göreve başlaması planlanan Blue Origin'in tanıtımı yapılırken, uzaya turist taşımak için Virgin Galactic ile kıyasıya bir rekabete girmesi bekleniyor. Uzay aracının 6 uzay turistine ev sahipliği yapacağı açıklandı. Diğer uzay araçlarından farkı ise en büyük pencereye sahip kapsülünün olması oldu. Yolcular bu camlar sayesinde uzayın ve Dünya'nın muhteşem manzarasının keyfini çıkarabilecek.

 


Blue Origin'in paylaştığı görsellerde ilk kez iç detaylarını görebildiğimiz kapsül, bugüne kadar tam beş kez alt yörüngeye fırlatılıp tekrar Yeryüzü'ne indirilen tekrar kullanılabilir roket New Shepard'ın üstünde konumlanacak. New Shepard roketiyle yüzeyden 100 kilometre yüksekliğe çıkıp 4 dakikalık yer çekimsiz ortamdan Dünya'yı seyretmek isteyen yolcuların 100-200 bin dolar arasında bir ücret edemeleri gerekeceği söyleniyor.

 

 BLUE ORIGIN NEDİR?

Blue Origin, Amazon.com kurucusu Jeff Bezos'un kurduğu merkezi Kent, Washington 'da bulunan havacılık ve uzay araştırma şirketi. Şirket, uzaya çok daha az maliyetle ve tam güvenlikle kişisel yolculuk yapabilmeyi mümkün kılmayı amaçlayan teknolojiler geliştirmektedir.

Jeff Bezos 2018'de uzay turizmine başlanacağı konusunda umutlanıyor. Fırlatma yerini merak edenler için Batı Teksas'ta boş bir bölgede gerçekleştirildi.

 

 

 

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