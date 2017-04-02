Periscope adını Scope olarak değiştirdi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın sahibi olduğu “Periscope” uygulaması Türkiye’deki bir şirketle isim benzerliği çıkınca adını değiştirmek zorunda kaldı. Canlı video paylaşım uygulaması Periscope’a Türkiye’de faaliyet gösteren “Periskop” adlı şirketin açtığı isim hakkı davasında, Periscope’un Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti’nin marka hakkına tecavüz ettiği gerekçesiyle ihtiyati tedbir uygulanması yönünde karar verildi.

Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) dün yaptığı açıklamada Periscope’un Türkiye’de ismini “Scope” olarak değiştirdiğini duyurdu. Erişimin engellendiği Periscope, dün Google Play üzerinde yer alan Android uygulamasını “Scope” ismi ile değiştirirken, App Store’daki uygulamasının adı henüz değişmedi. Periscope markasının Türkiye’de sahibi Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti’nin temsilcisi Gökhan Selamet, “Dijital ajans hizmeti veren firmamız patent enstitüsüne başvurulup isim hakkı tescil ettirilerek 2010 yılında kuruldu. Periscope isimli şirketin Türkiye’ye gelmesi sonrası, 2015 yılında isim hakkı davamızı açtık. Sürecin takipçiyiz” dedi.

Selamet, Periscope yetkililerine ulaşmak isteyenlerin isim benzerliği sebebiyle son iki yıldır kendilerine ulaştığını da sözlerine ekledi.

DAVAYI 2015 YILINDA AÇTI

Periscope’a 2015 yılında dava açan Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti’nin üst düzey yöneticisi Gökhan Selamet, firmanın 2010 yılında patent enstitüsüne başvurulup isim hakkı tescil ettirilerek kurulduğunu belirtti.

İRANLI KURDU 100 MİLYON DOLARA TWİTTER KAPTI

İran asıllı Kayvon Beykpour, dünya gezisi sırasında yaşadıklarını paylaşmada Twitter’in tek başına yetersiz kalması sonucunda Periscope’u hayata geçirdi. Çeşitli yazılım firmalarından alınan1.5 milyon dolarlık yatırımla 2015 yılında piyasaya sürülen uygulama, kısa bir zaman içinde popüler oldu. Cep telefonu üzerinden çekilen görüntüleri canlı paylaşıma izin veren mobil uygulamada, takipçiler birbirinin canlı yayınlarını izlerken anlık paylaşımlarda bulunabiliyor ve sorularını sorabiliyor.

ABD’deki bir gösteride Beykpour ile Twitter’in eski CEO’su Dick Costolo’nun da tanışmasının ardından ise, sosyal paylaşım sitesi Twitter yaklaşık 100 milyon dolara Periscope’un kullanım ve yayınlama haklarını satın aldı. Satın alma işlemi sonrasında şirketten ayrılmayan Beykpour, 2015 sonunda günde 2 milyon aktif kullanıma ve 10 milyon kullanıcı sayısına ulaşan uygulamanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

2015 SONU İTİBARIYLA 10 MİLYON KULLANICISI VAR

Kurulduğu 2015 yılında 1.5 milyon dolar yatırım aldı.

Birinci yılı sonunda ulaştığı kullanıcı sayısı 10 milyonu buldu.

Aktif günlük kullanıcı sayısı 2015’te 2 milyon kişi oldu.

2015’te Twitter’ın satın alma bedeli 100 milyon dolar.

YUMURTA’DAN İNSAN ÇIKTI

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, profil fotoğrafı olmayan kullanıcıların görselinde kullanılan yumurta resminde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Açıklamada, yaklaşık 7 yıldır kullanılan ‘yumurta’ resimli profiller yerine, bundan sonra insan şeklinde bir görsel kullanılacağı ifadesi yer aldı. Twitter’in profil resminde değişiklik kararını almasında, yumurtanın “trollerle” özdeşleşmesi ve şirketin bu durumdan rahatsız olması etkili oldu. Değişim hakkında açıklamada bulunan Twitter kaynakları, yumurta resminin çok beğenildiği ve bu yüzden kullanıcıların kendi fotoğraflarını yüklemek yerine bu resmi kullandığı iddialarının gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

Twiter’da profil resmi artık yumurta değil, insan silueti oldu.