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akıllı telefon satışları
TEKNOLOJİ

Türkiye'de geçen yıl 12,5 milyon akıllı telefon satıldı

GFK'nın araştırmasına göre, Türkiye'de 2016'da 12,5 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirilirken, bu yılın ilk 2 ayında ise söz konusu rakam 1,9 milyonu buldu

02 Nisan 2017 Pazar, 11:36:14 Güncelleme: 11:39:24 AA

Türkiye'de geçen yıl 12,5 milyon akıllı telefon satılırken, bu yılın iki aylık döneminde ise satış miktarı 1,9 milyona ulaştı. Araştırma şirketi GFK'nın Perakende Panelinin yaptığı çalışmaya göre, Türkiye'de akıllı telefon pazarı geçen yıl, 2015'e göre yüzde 4,2 büyüdü.

Buna göre, geçen yıl 12,5 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Bir önceki yıl söz konusu satış miktarı 12 milyon düzeyindeydi. Türkiye'de geçen yıl satılan telefonların yüzde 94’ünün 4,5G'ye uyumlu olduğu görülürken, ekran boyutuna bakıldığında talep gören telefonların yüzde 47’sinin 5 inçten büyük olduğu tespit edildi.

Telefon depolama kapasitelerinde de artış gözlemlendi. Geçen yıl satılan telefonların yüzde 76’sı 16 gigabayttan büyük kapasiteye sahip olurken, ortalama kapasite 19 gigabayt olarak belirlendi. Bu yılın ilk 2 ayında ise Türkiye'de akıllı telefon satışları, geçen yılına aynı dönemine göre yüzde 8 düşüşle 1,9 milyona geriledi.

DÜNYA GENELİNDE DURUM

GFK tahminlerine göre dünyada akıllı telefon satışları geçen yıl 2015’e göre yüzde 6,6 büyüyerek 1,4 milyar olarak gerçekleşti. Bu satışların yüzde 28'i gelişmiş ülkelerde görüldü.

Gelişmiş ülkelerdeki akıllı telefon pazarlarında ise büyüme yavaşladı. Bu yavaşlamanın başlıca sebeplerinden biri, giderek artan akıllı telefon sahiplik oranı oldu.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu ve Afrika bölgesinde pazar yüzde 5, Orta ve Doğu Avrupa pazarında yüzde 10, gelişmekte olan Asya pazarında yüzde 6 büyüme kaydedildi.

Latin Amerika pazarı ise bu trendin dışında kalarak yüzde 1 daralma gösterdi. Çin’de akıllı telefon pazarında yüzde 17 artış görüldü ve yaklaşık 450 milyonluk satış gerçekleştirildi. Bunda 4G teknolojisinin yaygınlaşmaya başlaması da etkili oldu.

Öte yandan tahminlere göre bu yıl dünyada 1,4 milyar olan satış adedinin 2017'de yüzde 3 büyüme ile 1,44 milyara çıkması bekleniyor.

GFK Global Telekom Direktörü Arndt Polifke konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, akıllı telefon talebinin doygun pazarlarda bile devam ettiğini ifade etti.

Polifke, akıllı telefon pazarının gelişmeye devam ettiğini belirterek, "Sanal gerçeklik, yapay zeka, akıllı ev teknolojileri, mobil ödeme ve mobil sağlık uygulamaları gibi inovatif uygulamalar akıllı telefonları cazip kılmaya devam ediyor. Ortadoğu ve Afrika bölgesi ve gelişmekte olan Asya bölgesindeki olgunlaşmamış pazarlarda büyüme açısından potansiyel devam ediyor. 2017'de bu iki faktör dünyada akıllı pazarların gelişiminde rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

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