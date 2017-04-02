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TEKNOLOJİ

Milli Atak helikopterine yerli füze

Lazer güdümlü füze L-UMTAS'ın atış testleri ve milli imkanlarla üretilen Atak helikopterine entegrasyon çalışmaları başarıyla sonuçlandırıldı. UMTAS'lar artık Atak helikopterlerinde kullanılabilecek

02 Nisan 2017 Pazar, 17:28:53 Güncelleme: 17:53:19 AA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin uzun menzilli tanksavar füze ihtiyacını karşılamak için başlatılan UMTAS Projesi devam ediyor. Proje kapsamında Roketsan tarafından geliştirilen lazer güdümlü füze L-UMTAS'ın atış testleri ve milli imkanlarla üretilen Atak helikopterine entegrasyon çalışmaları başarıyla tamamlandı. Çalışmaların bitmesiyle UMTAS'ların Atak helikopterlerinde kullanılmasının önünde engel kalmadı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yaptığı açıklamada, yerli ve milli savunma sanayi projelerinin birer birer hayata geçtiğini belirtti.Projeler sonucu elde edilen sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulduğunu dile getiren Bakan Işık, "Yerli Atak helikopterlerimiz Türk mühendislerinin eseri olan L-UMTAS füzesiyle artık daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

TÜM HAVA KOŞULLARINDA GÖREV YAPABİLİYOR

Projeyle Türkiye kendi helikopterinden kendi füzelerini atabilen sayılı ülkeler arasında yer aldı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda Roketsan'da geliştirilen tanksavar füze sistemi UMTAS, üzerinde barındırdığı yüksek teknolojiyle modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etki edebiliyor.

Kızılötesi arayıcı başlık veya lazer arayıcı başlık opsiyonlarıyla havadan yere veya yerden yere zırhlı hedeflere karşı kullanılan 8 kilometre azami menzil ve 500 metre asgari menzile sahip UMTAS, gündüz gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahip.

"At-unut" ve "at-güncelle" kullanım modlarına sahip UMTAS, hedef güncelleme yeteneğinin sunduğu esneklikle sütre arkasından atış, sütre arkasında gizlenmiş hedeflere atış, hassas vuruş noktası ayarlayabilme ve vuruş etkinliği değerlendirme imkanı sağlamakta olup sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor.

Milli Atak helikopterinin resmi tanksavar sistemi olarak tanımlanan UMTAS, helikopter, insansız hava aracı, kara araçları, sabit platformlar, hafif saldırı uçakları, deniz platformalarına da entegre edilebiliyor.

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YORUMLAR 36
  • Misafir 16 saat önce
    Uzun menzilli fuzeler lazim
  • Misafir 17 saat önce
    bunlar güzel şeyler ama, çok yavaş gidiyoruz. Türkiyenin çok gelişmiş füzeler geliştirebilmesi lazım, bir yandan da hipersonik füzelere çalışılmalı. Her hafta tanksavar füzesi haberi görmek artık can sıkıcı ve komik oluyor.
  • Misafir 17 saat önce
    İzledim ama bise anlamadim...
  • Misafir 17 saat önce
    Güzel haber.. Türkün yüzünü güldüren haber
  • Misafir 18 saat önce
    Turkiye için kucuk ama geleceğimiz için büyük bir adım
  • Misafir 18 saat önce
    birde uzaya füze gondersek ve uzaydan sınırlarımızı gözlesek girip çıkan teröristleri avlasak
  • Misafir 19 saat önce
    kendimiz yapınca bir ithal malzeme daha eksildi çok şükür tebrikler
  • Misafir 19 saat önce
    offf bee birilerinin ici titremistir simdi
  • Misafir 19 saat önce
    Allah böyle güzel teknoloji geliştiren bu evlatlarımızı korusun. O kadar çok düşmanımız var ki dostumuz sadece Azerbaycan iken Allah bu ülkeyi çok ilerlere taşır inşaallah
  • Misafir 20 saat önce
    Nükleer füzemiz olmadan bunlarla sinek avlarız anca..
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