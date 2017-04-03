Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yapılan basın açıklaması şöyle;



"2010 yılında tescil edilmiş olan markamız 'periscope' ve alan adımız www.periscope.com.tr üzerinden iletişim tabanlı hizmetlerimiz sürdürülmektedir. Marka tecavüzüne ilişkin yasal süreç avukatlarımız tarafından 2015 yılında başlatılmıştır. Söz konusu sürecin davalılara ait sosyal medya platformunda paylaşılan içerik ve görüşlerle hiçbir ilgisi olmayıp, fikri mülkiyet hakları dışında farklı bir boyutu da yoktur. Üstün ve öncelikli marka hakkımızın açıkça ortaya konduğu davada, mahkeme davalı platformun Türkiye'de 'periscope' ismi altındaki tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Konuyla ilgili yasal süreç devam etmektedir."