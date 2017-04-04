"Gelişmiş makine öğreniminden" faydalandığını söyleyen Snapchat'te, içeriklerin seçiminde de işlemin otomatik olarak yürütüleceği gözlemleniyor. Daha hızlı filtrelenen içerikler, kişilere sunuluyor.



Herkese açık hale gelen Snapchat paylaşımları ile sadece arkadaşınız olanları takip etmeyecek, arama motoruna yazmış olduğunuz herhangi bir konu hakkında filtrelenen diğer paylaşımları da görebileceksiniz. Bir taraftan eğlenceli gözükse de bu uygulamanın herkese açık olması, bazı kullanıcıları rahatsız ediyor.



Search for Stories'i hemen görmeyi ummayın, çünkü işlev kademeli olarak kullanıma açılıyor ve şu an sadece ABD'nin belirli eyaletleri için sunuluyor.



SNAPCHAT HESAP SİLME NASIL YAPILIYOR?



Kullanıcı adı ve şifresinin gerekli olduğu Snapchat hesap silme işleminde öncelikle bu sayfaya giriş yapmak gerekiyor. Daha sonra ise kullanıcı adı ve şifresini girerek sisteme giriş yapılmalı. Söz konusu site Snapchat hesap silme işlemi için onay istiyor ve burada bulunan "delete account" butonunu tıklayınca Snapchat hesabı siliniyor.

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