TEKNOLOJİ HABERLERİ
04 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Snapchat, Youtube, Arama motoru, snapchat stories
TEKNOLOJİ

Snapchat, Youtube arama motoruna özendi

Snapchat Youtube olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Snapchat arama motoru, YouTube'tan esinleniyor. Arama işlevi, bir milyondan fazla herkese açık içerik arasında gezmenize izin veriyor

04 Nisan 2017 Salı, 16:21:55 Güncelleme: 16:24:46 HABERTURK.COM

"Gelişmiş makine öğreniminden" faydalandığını söyleyen Snapchat'te, içeriklerin seçiminde de işlemin otomatik olarak yürütüleceği gözlemleniyor. Daha hızlı filtrelenen içerikler, kişilere sunuluyor.

Herkese açık hale gelen Snapchat paylaşımları ile sadece arkadaşınız olanları takip etmeyecek, arama motoruna yazmış olduğunuz herhangi bir konu hakkında filtrelenen diğer paylaşımları da görebileceksiniz. Bir taraftan eğlenceli gözükse de bu uygulamanın herkese açık olması, bazı kullanıcıları rahatsız ediyor.

Search for Stories'i hemen görmeyi ummayın, çünkü işlev kademeli olarak kullanıma açılıyor ve şu an sadece ABD'nin belirli eyaletleri için sunuluyor.

SNAPCHAT HESAP SİLME NASIL YAPILIYOR?

Kullanıcı adı ve şifresinin gerekli olduğu Snapchat hesap silme işleminde öncelikle bu sayfaya giriş yapmak gerekiyor. Daha sonra ise kullanıcı adı ve şifresini girerek sisteme giriş yapılmalı. Söz konusu site Snapchat hesap silme işlemi için onay istiyor ve burada bulunan "delete account" butonunu tıklayınca Snapchat hesabı siliniyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Snapchat hikâyelere arama özelliği getirdi
TEKNOLOJİ

Snapchat'ten Facebook'a flaş cevap!
Instagram 1 milyonu geçti
TEKNOLOJİ

Instagram'da 1 milyon rekoru!
2017 yılında çıkacak telefonlar
TEKNOLOJİ

2017 yılının en iyi telefonları!
Snapchat hisseleri ve reklam gelirlerinde keskin düşüş
TEKNOLOJİ

Snap dibi gördü!
Messenger Day özelliği geldi
TEKNOLOJİ

Facebook'un görünmez mesajı
WhatsApp işletmeler ve müşterileri buluşturacak
TEKNOLOJİ

Para kazanma devri başlıyor
Samsung Galaxy S8'de güvenlik kilidi aşıldı
TEKNOLOJİ

GALAXY S8'DE BÜYÜK ŞOK!
Savunma sanayisinde pazar büyüyor
TEKNOLOJİ

SAVUNMADA ÖNEMLİ GELİŞME!
iyzico yurtdışından 15 milyon $ yatırım aldı
TEKNOLOJİ

TÜRK TEKNOLOJİ ŞİRKETİNE 15 MİLYON DOLAR YATIRIM
Snapchat, Youtube arama motoruna özendi
TEKNOLOJİ

ARTIK PAYLAŞIMLARINIZ HERKESE AÇIK OLACAK
Spotify, Universal'la müzik anlaşması yaptı
TEKNOLOJİ

DEV ŞİRKETTEN BOMBA GİBİ ANLAŞMA!
Dünyanın en büyük silah üreticileri
TEKNOLOJİ

DÜNYANIN EN BÜYÜK SİLAH ÜRETİCİLERİ BELLİ OLDU!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme