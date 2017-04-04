TEKNOLOJİ
Çok konuşacak özellik kapıda
04 Nisan 2017 Salı, 17:39:27 | Güncelleme: 18:51:50
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özelliği daha sunmaya hazırlanıyor.
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Haftalık olarak yayımlanan teknoloji servisi The Ken son sayısında WhatsApp ile çarpıcı bir iddia ortaya attı.
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19 milyar dolar karşılığında Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın Messenger tarafındaki yeniliği kendisine adapte etmesi bekleniyor.
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1 milyarı aşkın üyeye sahip popüler mesajlaşma uygulamasının yapacağı yenilik finans sektöründe taşları yerinden oynatabilir.
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WhatsApp'ın uygulama üzerinden para transferine olanak sağlayabilecek bir alt yapı için çalıştığı belirtildi.
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Para transferi için seçilen pilot ülkenin ise Hindistan olabileceği konuşuluyor.
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Zira 1 milyar aktif üyeye sahip WhatsApp kullanıcıları arasında Hindistan yaklaşık 200 milyon ile özel bir yere sahip.
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Nitekim WhatsApp kurucusu Brian Acton geçtiğimiz günlerde Hindistan'ı ziyaret ederek ülkenin Bilişim Bakanı ile temaslarda bulunmuştu.
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Acton nasıl bir planlama yapılacağına dair açıklama yapmadı fakat WhatsApp'ın para transferi konusunda henüz başlangıç safhasında olduğunu saklamadı.
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Uzmanlara göre sistemin Hindistan'ın bankalar arası ödeme sistemi olan UPI etrafında şekilleneceği belirtiliyor.
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Hindistan'a özgü bir transfer altyapısı olan UPI hükümet tarafından destekleniyor.
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WhatsApp'ın düşündüğü atılımı Hindistan'da uygulayan başka platformlar mevcut.
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Telefon numaralarını kişi kimlikleriyle eşleştiren ve istenmeyen çağrıları engelleme hizmeti sunan Truecaller bu konuda mesafe kat etmişti.
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ICICI Bankası ile işbirliğine giden Truecaller da yine UPI altyapısını kullanarak kişiden kişiye transferi mümkün kılmıştı.
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İsveç merkezli firmanın Hindistan'da 150 milyon üyesi bulunuyor.
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Öte yandan, bölgenin dijital hedefler açısından çok önemli olduğunu belirten WhatsApp yetkililerine katılmayanlar da var.
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Başta gelen sebepler arasında 500 milyona yakın dijital kullanıcıların kredi kartı penetrasyonundaki düşüklük gösteriliyor.
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2020 tahminlerine göre Hindistan'daki e-ticaret seviyesinin sadece 50 milyon dolar.
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Ancak WhatsApp'ın daha stratejik düşünüerek, para transferi uygulamasını ilk olarak Hindistan'da başlatarak sonradan küresel anlamda yayılma politikasını hızlandırabileceği konuşuluyor.
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WhatsApp'ın planları arasında PayTM ve FreeCharge gibi servislerin kullanılması da gündemde.
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Şirketin en çok üzerinde durduğu konu ise güvenlik.
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İddialara göre kişiden kişiye para transferine geçilmesi için WhatsApp 6 aylık bir süreç var.