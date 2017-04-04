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Çok konuşacak özellik kapıda

04 Nisan 2017 Salı, 17:39:27

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni bir özelliği daha sunmaya hazırlanıyor.

  • 1 Çok konuşacak özellik kapıda
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    Haftalık olarak yayımlanan teknoloji servisi The Ken son sayısında WhatsApp ile çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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