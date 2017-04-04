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Spotify, Universal'la müzik anlaşması yaptı

Spotify, Universal Music Group (UMG) ile yaptığı anlaşma sonucu kullanıcılarına UMG'ye bağlı müzik sanatçılarının albümlerini ve şarkılarını piyasaya çıkmadan 2 hafta önce sunacak

04 Nisan 2017 Salı, 21:52:37 Güncelleme: 21:55:38 AA

İnternetten müzik yayını yapan Spotify, dünyanın en büyük üç plak şirketinden biri olan Universal Music Group (UMG) ile yeni bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Spotify'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Üst Yönetici (CEO) Daniel Ek, UMG'ye bağlı müzik sanatçılarının albümlerini ve şarkılarını piyasaya çıkmadan 2 hafta önce Spotify kullanıcılarına özel olarak sunulacağını belirtti.

UMG CEO'su Sir Lucian Grainge de internetten müzik yayını yapmanın artık sektörün önemli bir bölümünü oluşturduğuna dikkati çekerek, bu sayede müzik endüstrisinin son 20 yılda ilk defa önemli oranda büyüme kaydettiğinin altını çizdi.

Açıklamada, Spotify ile UMG arasındaki anlaşmanın miktarına ve süresine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

UMG ile yapılan anlaşmanın ardından, Spotify'ın diğer iki plak devi Warner Music Group ve Sony Music Group ile de kısa sürede benzer anlaşmalar sağlayacağını bildiren uzmanlar, bu anlaşmalar sayesinde Spotify'ın gelecek sene yapacağı ilk halka arz (IPO) için hazırlık yaptığını ifade ediyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2006 yılında kurulan Spotify'ın dünya genelinde yaklaşık 100 milyon kullanıcısı ve 50 milyon abonesi bulunuyor.

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