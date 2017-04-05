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Toshiba NAND çip
TEKNOLOJİ

Toshiba NAND kime gidecek?

Japonların patentine sahip olduğu flaş bellek teknolojisi, firmanın Westinghouse nükleer enerji girişiminden uğradığı zararları kapatmak için satışa çıkacak. Google, Apple, Amazon, Western Digital, Broadcom sırada.

05 Nisan 2017 Çarşamba, 21:18:39 Güncelleme: 22:22:37

Yeni nesil hafıza kartlarında ve USB belleklerde kullanılan NAND teknolojisi ismini pek bilmesek de hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri. Yüksek hızda, sıralı modda, veriyi küçük blok boyutlarda işleyerek okuyabilen bir yonga tipi olan NAND teknolojisinin patent sahibi ise Toshiba. 

Japon devi, nükleer enerji yatırımı olan Westinghouse için geçen hafta iflas istemişti. Milyarlarca dolarlık zararı kapatmak için de Toshiba NAND satılmak isteniyor. Taliplisi de çok.

Apple tedarikçileri TSMC ve Foxconn'un ilgilenildiği belirtilen Toshiba NAND için gelen son bilgilerde, Apple'ın kendi başına bu satın almayı gerçekleştirmek istemesi ağır basıyo. Zira Japonlar, bir Çin firması olan Foxconn'a ulusal güvenlik endişesi nedeniyle sıcak bakmıyor. 

Üstelik Apple, farklı ürünlerindeki flaş depolama alanlarında Samsung ve Toshiba ile ayrı ayrı çalışıyor. Örneğin iPhone 7 Plus cihazlar Toshiba bazlı NAND kullanırken, MacBook Pro bilgisayarlar ise Samsung kullanıyor. Apple satın almayı gerçekleştirdiği takdirde yeni seri ürünlerinde tamamen kendi bünyesindeki donanımlardan faydalanma imkânına kavuşacak. 

Öte yandan, Apple bu ilgisinde yalnız değil. Bellek ve NAND piyasasının en büyük aktörlerinden biri olan ve Samsung'un ardından piyasanın en güçlü firmalarından Western Digital de son derece iddialı. Amerikali şirket satın almayı başardığı takdirde % 15 olan pazar payını 30'un üzerine çekerek Samsung'un önünde sektör lideri olabilir. Western Digital, geçen sene de Sandisk'i almıştı.

Toshiba'nın bir diğer taliplisi de Amerikalı çip üreticisi Broadcom'u bünyesinde barındıran özel sermaye şirketi Silver Lake. Asya merkezli Nikkei haberine göre teklifleri 18 milyar $. Apple müşterilerinden Micron ve Güney Kore menşeli SK Hynix de talipliler arasında. 

Henüz resmi olarak açıklama gelmese de Amazon ve Google'ın da Toshiba NAND için teklif vermesi bekleniyor. Tercihinin Amerikalılar olduğunu saklamayan Toshiba NAND'ın satışından elde edilecek gelirin 20 milyar doları aşması işten bile değil.

 

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