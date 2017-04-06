TEKNOLOJİ HABERLERİ
06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Twitter Lite, Twitter
TEKNOLOJİ

Twitter Lite ile telefonlara özgürlük

Twitter Lite, veri kullanımını en aza indiriyor ve yavaş bağlantılarda hızlı yükleme yapabiliyor. Twitter Lite, akıllı cep telefonlarında sadece 1 MB yer kaplıyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:32:58 Güncelleme: 13:36:03 HABERTURK.COM

Twitter Lite, Facebook Lite uygulamasına benzer bir uygulama. Akıllı telefonlarda sadece 1 MB yer kaplayan Twitter Lite, veri kullanımını en aza indiriyor ve yavaş bağlantılarda hızlı yükleme yapabiliyor.

Twitter Lite uygulaması, %30 oranında daha hızlı bir Twitter deneyimi vadediyor. Twitter Lite; sizin timeline’ınız, tweetler, direkt mesajlar, trendler, profiller, bildirimler, resim/video yükleme dahil Twitter’daki tüm ana özellikleri içeriyor.
Twitter Lite uygulaması ile birlikte veri kullanımı yüzde 70'e iniyor ve anlık bildirim desteği sunuyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Twitter'dan 140 karakter müjdesi!
TEKNOLOJİ

Twitter'dan 140 karakter müjdesi!
Twitter paralı mı oluyor?
TEKNOLOJİ

Twitter'da sürpriz gelişme!
Teknoloji şirketleri dolandırıldı
TEKNOLOJİ

E-posta attı, 100 milyon dolar çaldı
Twitter, "şiddet ve terör" gerekçesiyle binlerce hesabı askıya aldı
TEKNOLOJİ

Yüz binlerce hesap askıya alındı
AB’den Facebook, Twitter ve Google’a uyarı
TEKNOLOJİ

AB uyardı, 3 teknoloji devi kabul etti!
Facebook veri paylaşımını engelliyor
TEKNOLOJİ

Facebook istihbarat kurumlarına meydan okudu
Twitter Lite kullanıma sunuldu
TEKNOLOJİ

TWİTTER KOTA YEMEYEN VERSİYON ÇIKARDI
Twitter Lite ile telefonlara özgürlük
TEKNOLOJİ

AKILLI TELEFONLARIN ŞARJI ARTIK HİÇ BİTMEYECEK
Analistler: iPhone 8'in fiyatı 1000 doların üzerinde olabilir
TEKNOLOJİ

YENİ İPHONE 8 FİYATIYLA İLGİLİ ŞAŞKINA ÇEVİREN RAPOR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...
Türk Antarktik Seferi Ekibi, Aralık'ta sefere çıkacak
TEKNOLOJİ

CUMHURBAŞKANINA BİLGİ VERDİLER, TEKRAR SEFERE ÇIKIYORLAR
Toshiba NAND kime gidecek?
TEKNOLOJİ

APPLE, GOOGLE VE AMAZON BUNUN İÇİN KAPIŞIYOR!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme