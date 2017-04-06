Twitter Lite, Facebook Lite uygulamasına benzer bir uygulama. Akıllı telefonlarda sadece 1 MB yer kaplayan Twitter Lite, veri kullanımını en aza indiriyor ve yavaş bağlantılarda hızlı yükleme yapabiliyor.



Twitter Lite uygulaması, %30 oranında daha hızlı bir Twitter deneyimi vadediyor. Twitter Lite; sizin timeline’ınız, tweetler, direkt mesajlar, trendler, profiller, bildirimler, resim/video yükleme dahil Twitter’daki tüm ana özellikleri içeriyor.

Twitter Lite uygulaması ile birlikte veri kullanımı yüzde 70'e iniyor ve anlık bildirim desteği sunuyor.

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