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07 NİSAN 2017
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Facebook, sahte haber uyarısı,
TEKNOLOJİ

Facebook sahte haber uyarısı 14 ülkede başlayacak

Facebook, site aracılığıyla yayılan sahte haberlerle mücadele etmek amacıyla kullanıcıların paylaşılan uydurma haberleri ve yanıltıcı bilgileri tespit etmesine yardımcı olacak bir elektronik uyarı yayınlama kararı aldı

07 Nisan 2017 Cuma, 13:56:40 Güncelleme: 14:00:10 AA

Facebook'un haber yayınından sorumlu başkan yardımcısı Adam Mosseri tarafından kamuoyuna duyurulan uyarının, gelecek günlerde sitede açılır pencere şeklinde belirmeye başlayacağı, dileyen kullanıcıların kılavuz şeklinde düzenlenen uyarıdan sahte haberleri nasıl teşhis edebileceklerine dair bilgi edinebileceği ifade edildi.

Uyarıda kullanıcıların haber akışında rastladığı linklerin gerçek haber siteleri mi, yoksa haber sitesi izlenimi veren korsan linkler mi olduğuna dikkat etmeleri, bunun için linklerden ulaşılan siteler için "Hakkında" bölümünü tıklayarak yayıncıyla ilgili bilgi edinmelerinin salık verileceği aktarıldı.



14 ÜLKEDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni özelliğin ilk etapta aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Filipinler, Tayvan ve Brezilya'nın bulunduğu 14 ülkede yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Mosseri, uyarının özellikle ABD başkanlık seçimleri sırasında gündeme gelen, sosyal ağlar aracılığıyla yayılan sahte haberlerin kamuoyu üzerindeki yönlendirici etkisine dair tartışmaların ardından şirketin sorunla başa çıkmak üzere başlattığı çabaların bir parçası olduğunu vurguladı.

Adam Mosseri, doğru olmayan haberlerle daha etkili mücadele için bilgi-doğrulama kuruluşları ve medya organizasyonlarıyla iş birliği içerisinde çalıştıklarını, bu tür haberleri yaydığı belirlenen kaynakların Facebook üzerinden yapılan reklam satışlarından gelir elde etmesini engellemek için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.



FACEBOOK, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ KURMA KARARI ALDI

Öte yandan şirketin diğer teknoloji şirketleriyle, haberde dürüstlük anlayışını teşvik etmek, toplumda haber okur-yazarlığını ve haberciliğe güveni geliştirmek üzere bir sivil toplum örgütünün kurulmasına öncülük edeceği açıklandı.

Şirketin ayrıca Facebook Gazetecilik Projesi kapsamında haber kuruluşlarıyla birlikte gazetecilerin kullanımına sunulacak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için çalışmalar yürüteceği bildirildi.

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