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Dört yeni gezegen keşfedildi

ABC kanalında yayınlanan gökbilimi programı Stargazing izleyenlere yönelik planlanan etkinlikte, binlerce amatör kaşif NASA'nın Kepler Teleskopu verilerini inceledi. Profesyonel uzay bilimcilerinin gözden kaçırdığı 90 gezegen bulundu. 4 tanesi Dünya benzeri.

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Amatör bilim tutkunları ABC kanalının Stargazing Live isimli programını izlerken 4 tanesi Dünya benzeri olmak üzere 90 yeni gezegen ve yeni Güneş sistemi keşfetti. Gezegenler 600 ışık yılı uzakta bulunuyor.

Profesör Brian Cox ve Julia Zemiro tarafından sunulan programın final bölümüyle birlikte, izleyiciler için Güneş sistemi dışındaki gezegenleri keşfe yönelik bir etkinlik planlandı.

NASA'ya ait Kepler Uzay Teleskopu verileri Zooniverse web sitesi tarafından halka açıldı. 

48 saat içerisinde 10 binden fazla gönüllünün katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. 100 bin civarı yıldız içerisinden keşfe çıkan amatör bilim insanlarının bulguları şaşırttı.

Avustralya'nın kuzeyindeki Darwin bölgesinde yaşayan, 26 yaşındaki teknisyen Andrew Grey ise profesyonel bilim insanlarının dahi yabancı olduğu 4 gezegen buldu. 7 yıldır şovu düzenleyen Profesör Cox keşfi "en önemli bilimsel gelişme" olarak yorumladı.

Duyar duymaz işe koyuldum. Gece 12:30 civarıydı, ilk seferde 1000 yıldız katalogladım. Andy Grey

Oxford Üniversitesi'nden fizikçi Chris Lintott da keşifleri doğrularken, Andrew Grey'in bulgularının araştırılarak bilimsel dergilerde yayımlanacağını duyurdu.

Keşfin, profesyonel bir astronomun kahve ve ihtiyaç molası dahi vermeden birkaç yıl süresince yapabileceği çalışmaya eşdeğer olduğunu söyleyen Lintott, bulunan sistemin alışılagelmişin dışında olduğunu ve gezegenlerin nasıl oluştuğuna dair çalışmalara öncülük edebileceğini belirtiyor.

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Aquarius takımyıldızı içindeki gezegenlerin daha önce keşfedilmemiş bir sistemin parçası olarak kümelenmiş hâlde konumlandığı açıklandı. Boyutları ise Dünya'nın birkaç misli büyüklüğünde.

Yeni gezegenlerin kayalık olduğu ve yıldıza olan yakınlıklarının Merkür'ün Güneş'e olandan daha fazla olduğu için çok sıcak olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla hayat olması imkânsız görünüyor. 

Programda elde edilen başarıdan sonra amatör astronom ve kaşiflerin uzay araştırmalarına daha fazla dahil edilmesine yönelik yeni etkinliklerin planlanması da muhtemel.

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