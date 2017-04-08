Skype simultane tercüme yapacak

Internet üzerinden mesajlaşma ve hem sesli hem de görüntülü telefon görüşmesi yapılabilen Skype uygulamasında yepyeni bir özellik geldi.

Firmadan yapılan açıklamada gerçek zamanlı video konferans görüşmelerde simultane tercüman özelliği getirildi. İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Çince (Mandarin), İtalyanca, Portekizce, Arapça ve Rusça dillerinde hizmet veren uygulamaya bir dil daha eklendi.

Batı dillerinden çok farklı gramer ve kelime yapısı, öğrenmesi yıllar alabilen alfabesiyle öğrenilmesi en zor dillerden biri olan Japonca tercüme de Skype görüşmelerinde mümkün olacak. Turizm ve iş dünyasının Skype tarafından sunulan yenilikten faydalanması bekleniyor.

Microsoft Translator ile birlikte uzun zamandır Japonca üzerine çalışan Skype, çok zorlandıklarını ancak yapay zeka öğrenimiyle ilgili güçlükleri aşmayı başardıklarını açıkladı.

Çeviri hizmeti sağlayan bir diğer teknoloji firması olan Google de Ocak ayında Word Lens isimli akıllı telefon uygulamasına önemli yenilikler getirmişti. Telefonun kamerası herhangi bir metne tutulduğunda anında çeviri hizmeti alınabiliyordu. Japonca da desteklenen dillerden biriydi fakat Skype çıtayı bir tık yukarı taşımış görünüyor.

Skype uygulamasındaki simultane tercüme imkânından faydalanmak için Windows işletim sisteminde Skype kısayoluna tıkladıktan sonra Dünya simgesini seçmek gerekiyor. Windows 10 kullanıyorsanız Skype Preview özelliği üzerinden Translator seçeneğini işaretlemek yeterli.