Samsung , 2.5 milyon cihazı geri çağırmak zorunda kaldığı Note 7 talihsizliğinin ardından, bir yandan Galaxy S8 hamlesiyle toparlanmaya ve akıllı telefon piyasasındaki yerini güçlendirmeye çalışırken bir yandan da yeni ürünler için çalışıyor.

Gelen son haberler ışığında, Samsung'un Note 8 üzerindeki çalışmalarında son noktaya ulaştığı görünüyor. Zira telefonun çalışır haldeki görüntüleri bugün internete sızdı. Samsung'un Note serisinin en yeni üyesi olacak Note 8 merakla bekleniyordu ve çalışır halde görüntülendi.

Merakla beklenen ve Samsung’un Note serisinin bir sonraki nesil üyesi olacak olan yeni Note 8, bugün çalışır halde ilk defa görüntülendi.

Teknoloji ortamlarına düşen görselde, Note 8 olduğu belirtilen alet, 6.2 inç büyüklüğünde ekrana sahip Galaxy S8 Plus'tan daha büyük.

Fakat dikkat çeken bir diğer konu da, telefonun sesli asistan tuşu Bixby de dahil olmak üzere tasarım açısından Galaxy S8 telefonlara çok benzemesi.

Yine, telefonla birlikte gelen S Pen kalem de, önceki Note serileri 5 ve 7'de kullanılanla son derece benzeşiyor. Genel tasarım hatlarıyla ortaya çıkan bu büyük orandaki benzerlik sızan görseldeki cihazın prototip olma ihtimalini güçlendiriyor.

Samsung, yeni Note 8'in 2017 yılında piyasada olacağını doğruluyor fakat ay olarak net bir tarih belirtmiyor. Geçmişe bakıldığında Note 4 telefon Ekim, Note 5 ise Ağustos'ta tanıtılmıştı. Hayalkırıklığı ise sonuçlanan Note 7 ise Eylül ayında görücüye çıkmıştı. Uzmanlar Note 8 için Kasım ve Aralık aylarını dahi olası görüyor.