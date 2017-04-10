CEP HABERLERİ
10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
iPhone 8
TEKNOLOJİ

iPhone 8 gecikiyor mu?

Apple tarafından 10. yıl için özel olarak tasarlanan iPhone 8 birçok yeni özellikle birlikte gelecek. Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 8 lansmanı yapılan yenilikler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenebilir.

10 Nisan 2017 Pazartesi, 13:12:28 Güncelleme: 13:24:17 HABERTURK.COM

2017 yılında çıkması beklenen iPhone 8 için yeni bir iddia ortaya atıldı. Apple tarafından 10. yıla özel olarak satışa sunulacak iPhone 8 yılın merakla beklenen ürünlerinden. 3 yıldır telefon tasarımında yeniliğe gitmeyen Apple'ın bu kez çok büyük farklılıklarla gelmesi bekleniyor.

Samsung ile anlaşmaya giden ve 90 milyonun üzerinde OLED ekran siparişi veren Apple, aynı zamanda yeni cihazda 3D teknoloji de kullanacak. Galaxy S8'in ekran boyutuyla bir adım öne çıkmasının ardından iPhone 8 ekranların da kullanım alanının çok geniş olacağı ve en az 5.8 inç uzunluğa sahip olması bekleniyor. 

Kablosuz şarj, tamamen cam gövde, home tuşunun kaldırılması ve çift kamera gibi yenilikler de bekleniyor. Tüm bu değişiklikler telefonun fiyatının 1000 doların üzerine çıkabileceğine dair dedikodulara yol açıyor ama son gelen kötü haber bu değil.

ARALIK AYINA SARKABİLİR

Wall Street'in önemli firmalarından Drexel Hamilton bünyesinde teknoloji bölümünün baş analisti olan Brian White, şirkete yakın kaynaklara dayanarak 5.8 inçlik iPhone 8 telefonda kullanılan 3D teknolojisinde karşılaşılan bir takım zorlukların lansmanı geciktirebileceğini belirtiyor.

Önceki haberlere göre Apple, tanıtımı Eylül ayında yapacaktı fakat White'a göre bu mantıklı bir tarih değil. CNBC kanalına açıklamalarda bulunan White, iPhone 8'in Aralık ayından önce piyasada olmasının çok zor olduğunu belirtiyor. 

APPLE DOĞRULAMADI

Brian White'ın raporu, geçtiğimiz günlerde Economic Daily News tarafından iddia edildiği üzere, teknik problemlerin iPhone 8'in gecikmesine neden olabileceğiyle örtüşüyor. Raporda yer alan bilgilere göre tedarikçiler, kavisli OLED panelleri tasarlamak için yeterli zaman sahip değil.

Zira Apple yüz tanıma, vr uygulamaları gibi konularda Samsung'un atılımına kayıtsız kalmamak için 3D teknolojisini hem ön hem de arka kamerada kullanmak istiyor. Oysa, 3D algılamaya sahip ön kameranın panele gömülmesi için sanılandan daha fazla zaman gerekiyor. 

Kimi uzmanlar ise iPhone 8’in beklendiği gibi Eylül'de tanıtılıp ilk satışının sınırlı olacağını iddia ediyor. İlk etabın ardından piyasaya sürülecek telefon adedi aşama aşama artırılacak. Öte yandan Apple çıkan haberler karşısında sessizliğini koruyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Samsung GalaxyS8 ile yapıp iPhone 7 ile yapamayacağınız şeyler
TEKNOLOJİ

Samsung'da var iPhone'da yok!
Samsung ve Apple arasındaki savaş kasada değil, ekranda!
TEKNOLOJİ

Hangisi daha büyük?
2017 yılında çıkacak telefonlar
TEKNOLOJİ

2017 yılının en iyi telefonları!
AppleCare+ için 1 yıllık müjde
TEKNOLOJİ

Apple garanti süresi uzatıldı
Apple senede 2.4 milyon iPhone dönüştürüyor
TEKNOLOJİ

Yılda 2.4 milyon iPhone...
Samsung Note 8 sızdı
TEKNOLOJİ

Note 8 ilk kez görüntülendi
Dört yeni gezegen keşfedildi
TEKNOLOJİ

TELEVİZYON İZLERKEN 4 GEZEGEN BULDU!
Neil Hiltz'in gözünden finans sektörünün sosyal medyadaki geleceği
TEKNOLOJİ

İKİ TÜRK ŞİRKETİ FACEBOOK DÜNYASINI NASIL SALLADI?
Samsung Note 8 çalışır halde görüntülendi
TEKNOLOJİ

SAMSUNG NOTE 8'İN GÖRÜNTÜSÜ SIZDI
Skype simultane tercüme yapacak
TEKNOLOJİ

SKYPE'A ÖYLE BİR ÖZELLİK GELDİ Kİ...
iPhone 8 gecikiyor mu?
TEKNOLOJİ

İPHONE 8 BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER!
Adil Kullanım Kotası hızında değişiklik
TEKNOLOJİ

ADİL KULLANIM KOTASI BU SAATLER ARASINDA KALKTI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme