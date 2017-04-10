iPhone 8 gecikiyor mu?

2017 yılında çıkması beklenen iPhone 8 için yeni bir iddia ortaya atıldı. Apple tarafından 10. yıla özel olarak satışa sunulacak iPhone 8 yılın merakla beklenen ürünlerinden. 3 yıldır telefon tasarımında yeniliğe gitmeyen Apple'ın bu kez çok büyük farklılıklarla gelmesi bekleniyor.

Samsung ile anlaşmaya giden ve 90 milyonun üzerinde OLED ekran siparişi veren Apple, aynı zamanda yeni cihazda 3D teknoloji de kullanacak. Galaxy S8'in ekran boyutuyla bir adım öne çıkmasının ardından iPhone 8 ekranların da kullanım alanının çok geniş olacağı ve en az 5.8 inç uzunluğa sahip olması bekleniyor.

Kablosuz şarj, tamamen cam gövde, home tuşunun kaldırılması ve çift kamera gibi yenilikler de bekleniyor. Tüm bu değişiklikler telefonun fiyatının 1000 doların üzerine çıkabileceğine dair dedikodulara yol açıyor ama son gelen kötü haber bu değil.

ARALIK AYINA SARKABİLİR

Wall Street'in önemli firmalarından Drexel Hamilton bünyesinde teknoloji bölümünün baş analisti olan Brian White, şirkete yakın kaynaklara dayanarak 5.8 inçlik iPhone 8 telefonda kullanılan 3D teknolojisinde karşılaşılan bir takım zorlukların lansmanı geciktirebileceğini belirtiyor.

Önceki haberlere göre Apple, tanıtımı Eylül ayında yapacaktı fakat White'a göre bu mantıklı bir tarih değil. CNBC kanalına açıklamalarda bulunan White, iPhone 8'in Aralık ayından önce piyasada olmasının çok zor olduğunu belirtiyor.

APPLE DOĞRULAMADI

Brian White'ın raporu, geçtiğimiz günlerde Economic Daily News tarafından iddia edildiği üzere, teknik problemlerin iPhone 8'in gecikmesine neden olabileceğiyle örtüşüyor. Raporda yer alan bilgilere göre tedarikçiler, kavisli OLED panelleri tasarlamak için yeterli zaman sahip değil.

Zira Apple yüz tanıma, vr uygulamaları gibi konularda Samsung'un atılımına kayıtsız kalmamak için 3D teknolojisini hem ön hem de arka kamerada kullanmak istiyor. Oysa, 3D algılamaya sahip ön kameranın panele gömülmesi için sanılandan daha fazla zaman gerekiyor.

Kimi uzmanlar ise iPhone 8’in beklendiği gibi Eylül'de tanıtılıp ilk satışının sınırlı olacağını iddia ediyor. İlk etabın ardından piyasaya sürülecek telefon adedi aşama aşama artırılacak. Öte yandan Apple çıkan haberler karşısında sessizliğini koruyor.