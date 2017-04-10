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Navigasyona çok güvendi, nehre uçtu

Çin'de bir sürücü yabancı olduğu bir şehirde aracındaki GPS donanımına güvenerek hayatının hatasını yaptı. Nehre uçan sürücüyü kurtarmak 1 gün sürdü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:47:40 Güncelleme: 15:21:55 HABERTURK.COM

haberturk.com'un derlediği habere göre, teknolojinin en iyi tarafı insan hayatını kolaylaştırması, hatta bazen düşünmekten dahi kurtarması. GPS teknolojileri şehir içinde trafik durumunu göstermesi, alternatif rotalar oluşturması nedeniyle hayatımızın vazgeçilmez birer parçası hâline geldi.

Aynı zamanda otomobillerin donanımındaki temel direklerden biri. Şehir dışı seyahatlerde, tanıdık olmayan yollarda da çok faydalı.

Çoğu zaman güvenilir bir teknoloji olsa da Çin'in Anhui şehrindeki bir sürücü gözün gördüğünü GPS'e değişmemek gerektiğini gösterdi.

Gitmek istediği adresi aracındaki navigasyona yazan sürücü, verilen talimatlara göre aracını kullanmaya devam etti. Çin'de bildiğimiz anlamda bir özelliği olmayan 1 Nisan tarihinde gerçekleşen olayda, sürücü bir süre sonra nehirle karşılaştı. 

GPS talimatlarına göre devam etmesi gerekiyordu. Sürücü, önünde yol olmamasına rağmen nehrin sularına doğru aracıyla ilerledi. Fransa'nın Noirmoutier adasındaki gibi, gelgit nedeniyle deniz yolunun olduğunu varsaymış olabilir fakat yanıldığını otomobiliyle birlikte suyun derinliklerine doğru indiğinde farketti.

Kendini son anda kurtaran sürücü yetkililere haber verdikten sonra kurtarma çalışmaları başladı ve neredeyse 1 gün süren çalışmanın ardından araç nehirden çıkarıldı. 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 22 dakika önce
    görünen köy klavuz istemez suyu görüyosun hala devam ediyosun neyse geçmiş olsun ucuz atlatmış
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