Google Map Maker kaldırıldı

2005 yılında Google tarafından hizmete sunulan ücretsiz çevrimi harita servisi, nam-ı diğer Google Maps hem aktif olarak yolculuk yapan hem de oturduğu yerden keşif, araştırma yapmak isteyenlerin en büyük yardımcılarından biri.

Seyahat rotası oluşturması, uydu görüntüleri sunması, panoramik görüntü vermesi, sokaklarda sanal yürüyüşler düzenlenebilmesi gibi özellikleriyle internet kullanıcılarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

2008 yılında Google Maps bünyesine kazandırılan Map Maker ile kullanıcıları da sürece dahil eden Google, haritalar üzerinde ekleme ve değişiklik yapma imkânı sunuyordu ve Timelapse ile birlikte en beğenilen fonskiyonlarından biri olarak kullanıcılar tarafından sık kullanılıyordu.

Google, özellikle elektronik harita verisi üretilmemiş olan onlarca ülke için geliştirmiş olduğu harita yaratma uygulaması Map Maker sayesinde hem Google hem de insanlar bedava elektronik harita verisi elde etmiş oluyordu.

Harita verilerindeki değişiklik olanağı sayesinde sık kullanılan rotaları işaretlemek, cadde ve sokakların isimlerini güncellemek amacıyla oluşturulmuştu fakat insanların eğlence duygusu ağır basınca Google duruma el koydu.

Örneğin Cambridge'de King's College ve St. Catherine arasında King's Lane olarak bilinen yol sarhoşların ihtiyaç gidermek için uğrak noktası olması dolayısıyla "Piss Alley" yani "İşeme Geçidi" olarak değiştirilmişti.

Bir başka kullanıcı da Apple merkezi üzerine yine tuvaletini yapan bir Android robotu koymuştu.

Google Maps içerisinde yeni özellikler eklemeye sürekli olarak devam edeceğiz. Bilgilerinizi Google Maps'e aktarmak için sizleri Loca Guides (Yerel Kılavuzlar) programına davet ediyoruz. Google

Benzeri pekçok kötüye kullanımdan dolayı Google uygulamayı kaldırmaya karar verdi. Ancak Google ilerleyen zamanlarda Map Maker özelliklerini doğrudan Google Maps içerisine entegre edeceğini belirtiyor. Bazı düzenleme seçenekleri şimdiden eklenmiş olsa da, bunlar henüz Map Maker ile karşılaştırılamayacak düzeyde geride.