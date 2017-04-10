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Korsanlar Dallas şehrini hackledi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletindeki Dallas şehrinin kasırga ve tehlikeli hava alarmı için kullanılan siren sistemi hacklendi. 156 adet siren aynı anda çalmaya başladı. Şehir yetkilileri bunun organize ve çok nadir karşılaşılan bir durum olduğunu belirterek soruşturma başlattı.

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ABD'nin Teksas eyaletinde eşine zor rastlanır bir olay yaşandı. Bölgenin en büyük şehirlerinden biri olan Dallas'ta kasırga alarmı için kurulu 156 adet siren aynı anda çalışmaya başladı.

90 dakika boyunca susmayan sirenlerle halk paniğe kapıldı, toplanma yerlerine gidenler ve şehri terketmeye çalışanlar oldu. Bazı insanlar da yetkilileri ve 911 hatlarını meşgul etti. Kasırga korkusu nedeniyle, kısa süre içerisinde 911 operatörleri 4.400 acil durum aramasıyla ilgilenmek zorunda kaldı. 10 saniye olan ortalama bekleme süresi 6 dakikaya dek çıktı. 

Yetkililer Twitter üzerinden açıklama yapmak durumunda kalarak sistemde arıza olduğunu belirtti. 911 hatlarının aranmaması talebinde bulundu.

Gece 11:42'de başlayan alarmlar 1:17'de ancak sustu. Sistem içerisinden sirenleri susturmayı başaramayan yetkililer cihazları elle kapatarak paniği durdurdu.

Acil Durumlar Direktörü Rocky Vaz, basına yaptığı açıklamada, "bu noktada, birilerinin sistemimize uzaktan erişim sağlayarak sirenleri aktif hâle getirdiğini oldukça emin olarak söyleyebiliriz." dedi.

Şehir meclisi üyesi Sana Syed ise bir ya da iki sirenin çalmaya başlamasının zaman zaman karşılaşılan bir durum olduğunu fakat 156 sirenin aynı anda ötmesinin "çok çok ama çok nadir" olduğunu belirtirken, olaydan yaklaşık 1.6 milyon kişinin etkilendiğini belirtti.

"Düzenlenen gece saldırısı, acil durum bildirim sistemimiz hedef almıştır." - Belediye Başkanı Mike Rawlings

Sistemdeki sızıntıyla ilgili mühendislerin yanı Federal İletişim Komisyonu da araştırma başlattı fakat polis olaya henüz dahil olmadı. Belediye Başkanı Mike Rawlings ise olayın küçümsenmemesi gerektiğini ve doğrudan acil durum sisteminin hedef alındığını belirtti.

Herhangi bir kasırga ya da tehlikeli olabilecek kötü hava alarmının sözkonusu olmadığını belirten yetkililer 156 sirenin ötmesinin arkasında hacker yani bilgisayar korsanlarının saldırısının olduğunu düşünüyor.

Sorumluların bulunması için çalışma başlatılsa da uzmanlar, bunun samanlıkta iğne aramaktan ibaret olduğunu belirtmekten çekinmiyor.

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