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Telegram bilgisayarlarda da kullanılabilecek

Ücretsiz mesajlaşma servisi Telegram, mobil cihazlardan sonra Windows iletişim sistemli bilgisayarlarda da kullanılabilecek.

10 Nisan 2017 Pazartesi, 19:18:05 Güncelleme: 19:23:31 HABERTURK.COM

Nikolai ve Pavel Durov tarafından geliştirilen bulut bazlı anlık şifreli mesajlaşma hizmeti artık masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Whatsapp'a rakip olarak 3 sene önce yayımlanan uygulama, Facebook'un Whatsapp'ı satın almasının ardından kimi internet kullanıcılarının tepkilerini yöneltmek amacıyla tercih edilerek ilk popülerliğini kazanmıştı. 

Güvenlik anlamında şifreleme sisteminin kalitesiyle bilinen Telegram uygulaması Windows işletim sistemine sahip telefonlardaki güncellemenin ardından kişisel masaüstü bilgisayarlarda da web üzerinden kullanılabilecek. Uygulamayı Windows Store indirmek mümkün. 

Telegram ile Windows'ta grup sohbeti ve multimedya paylaşımı yapma özelliklerinin yanı sıra, rehbere kayıtlı maksimum 100 kişiye de yayın göndermeye imkân veriyor. Yazılım ayrıca, Windowsn 10'daki Cartona ve canlı kutucuk ile bütünleşik çalışabilmesinin avantajlarını da değerlendiriyor. 

Böylelikle cihaz senkronizasyonu ya da değişimlerinde konuşmaların kaybolmasının önüne geçiliyor. Şifreleme uçtan uca yapıldığı güvenlik düzeyi de son derece yüksek. 

Geçtiğimiz yıl Google tarafından satın alınacağına dair dedikodular da çıkmıştı. Rus medyasında Telegram'ın geliştiricisi ve 32 yaşındaki CEO'su Pavel Durov ile Google CEO koltuğunda oturan Sundar Pichai'nin buluştuğu yazılmış ve 1 milyar $ dolar civarında bir satın almanın gerçekleşebileceği iddia edilmişti.

İddialar şimdilik gerçekleşmese de, aylık 100 milyon kullanıcıya ve 15 milyar mesaj trafiğine sahip olan Telegram büyümesini sürdürerek Whatsapp karşısında kendini konumlandırmaya devam ediyor.

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