Japonya Deniz-Dünya Bilimi ve Teknolojisi Teşkilatı (JAMSTEC), bünyesindeki uluslararası araştırmacılar bir zamanlar imkânsız görülen projeye start veriyor. JAMSTEC araştırmacıları, yerkabuğu ve çekirdek arasında kalan manto katmanına ulaşmak için ilk kazıyı başlatma kararı aldı. Ön çalışmalar, Eylül ayında Havai açıklarında başlayacak.
Elde edilecek bulguların deprem tahminini oldukça kolaylaştırabileceği belirtiliyor.
Manto katmanı, Dünya kütlesinin %84'ünü oluşturuyor. Yoğun ve sıcak metalden oluşan manto, yavaşça hareket ederek kıtaların kaymasına, volkanların oluşmasına ve depremlere sebep oluyor.
Okyanus bilimciler neredeyse 50 yıldır yerkabuğunu delmeye çalışsa da şu ana dek başarılabilmiş değil. İnilebilen en yüksek derinlik 700 metrede tıkanmıştı.
2020 yılında başlaması ve Manto kısmına inilmesi öngörülen sondaj işleminde Chikyu ismindeki açık deniz araştırma gemisi kullanılacak. Chikyu gemisindeki sondaj sistemine ait matkap öncelikle okyanusta 4 kilometre derine inecek.
Sonrasında da mantoya ulaşmak için bir 6 kilometre boyunca daha toprağın altına inilecek.
Sondaj için seçilen bölge ise coğrafi olarak en ideal koşullara sahip olduğu belirtilen Havai açıklarında. Japonya'nın yanı sıra ABD ve Avrupa'dan da araştırmacıların bulunduğu grup, ilk etapte zemin yapısını araştırarak sondaj işlemi için alandaki en iyi noktayı bulmayı çalışacak.
Manto, doğrudan gözlemlendiğinde içerdiği su miktarı ve sertliği gibi bilgiler güncellenecek. Bu sayede plakaların hareketleri daha net anlaşılarak gezegenin oluşumunun ardındaki bazı belirlenemeyen hususlar aydınlatılabilecek.
İlk çalışmalarda Havai Adaları'nın kuzeydoğusundaki sularda, Eylül ortası gibi başlayacak ve iki hafta sürecek. Bu iş için, JAMSTEC filosundaki araştırma gemisi Kairei kullanılacak. Yerkabuğu'nun kalınlığı ve ısısının araştırmasında ses dalgaları kullanılacak.
— JAMSTEC 海洋研究開発機構 (@JAMSTEC_PR) April 10, 2017
"Mantonun tam olarak yapısını bilmiyoruz, sadece bazı kayaları görebildik." Natsue Abe, JAMSTEC
Sondajın denizden yapılmak istenmesinin nedeniyse karadaki manto kalınlığının onlarca kilometreye ulaşıyor olması. Oysa okyanustaki maksimum derinliğin en fazla 6 km olduğu sanılıyor.
Havai dışındaki diğer aday noktalar, derinliği daha az olmasına rağmen ilk etapta tercih edilmeyen Meksika ve Kosta Rika. Çünkü bu iki noktadaki kabuk ve manto arası sıcaklık Havai'ye göre çok daha fazla ve işlemi zorlaştırıyor.
Projenin toplam maliyeti ise yaklaşık 60 milyar Yen, yani 600 milyon dolar ($) civarında. Petroloji alanında uzmanlaşan Kanazawa Üniversitesi profesörü Susumu Umino, projenin finansal kaynağıyla ilgili çözülmesi gereken bir takım sorunlar olsa da çok büyük aşama kaydedildiğini belirtiyor.
DÜNYA'NIN MERKEZİNDEKİ GİZEMLİ MADDE BULUNDU! BURADA SICAKLIK 2426 DERECE! Dünyadan 40 ışık yılı yani 10 tr...
Depremin önceden tahmin edilerek can kaybının da önlenmesine yönelik çalışmalarda çığır açabilecek projenin sonucu merakla bekleniyor. Şu ana kadar en erken deprem uyarı sistemi, en fazla 1 dakika öncesine dek tahminde bulunabiliyordu.
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde kurulu olan sistem yakın zamanda 38 milyon $ yatırımla Oregon ve Washington'a da kurulmuştu. Sistemin senelik bakım ve işletme maliyeti ise 16 milyon 4.