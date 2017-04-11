Manto katmanı, Dünya kütlesinin %84'ünü oluşturuyor. Yoğun ve sıcak metalden oluşan manto, yavaşça hareket ederek kıtaların kaymasına, volkanların oluşmasına ve depremlere sebep oluyor.

Japonya Deniz-Dünya Bilimi ve Teknolojisi Teşkilatı ( JAMSTEC ), bünyesindeki uluslararası araştırmacılar bir zamanlar imkânsız görülen projeye start veriyor. JAMSTEC araştırmacıları, yerkabuğu ve çekirdek arasında kalan manto katmanına ulaşmak için ilk kazıyı başlatma kararı aldı. Ön çalışmalar, Eylül ayında Havai açıklarında başlayacak.

"Yeni bir döneme girmek için yapılacak bilimsel ön çalışma gelecek için çok büyük bir adım olacak." - Susumu Umino - Petroloji Profesörü

Havai dışındaki diğer aday noktalar, derinliği daha az olmasına rağmen ilk etapta tercih edilmeyen Meksika ve Kosta Rika . Çünkü bu iki noktadaki kabuk ve manto arası sıcaklık Havai'ye göre çok daha fazla ve işlemi zorlaştırıyor.

Sondajın denizden yapılmak istenmesinin nedeniyse karadaki manto kalınlığının onlarca kilometreye ulaşıyor olması. Oysa okyanustaki maksimum derinliğin en fazla 6 km olduğu sanılıyor.

İlk çalışmalarda Havai Adaları'nın kuzeydoğusundaki sularda, Eylül ortası gibi başlayacak ve iki hafta sürecek. Bu iş için, JAMSTEC filosundaki araştırma gemisi Kairei kullanılacak. Yerkabuğu'nun kalınlığı ve ısısının araştırmasında ses dalgaları kullanılacak.

Manto, doğrudan gözlemlendiğinde içerdiği su miktarı ve sertliği gibi bilgiler güncellenecek. Bu sayede plakaların hareketleri daha net anlaşılarak gezegenin oluşumunun ardındaki bazı belirlenemeyen hususlar aydınlatılabilecek.

Sondaj için seçilen bölge ise coğrafi olarak en ideal koşullara sahip olduğu belirtilen Havai açıklarında. Japonya'nın yanı sıra ABD ve Avrupa 'dan da araştırmacıların bulunduğu grup, ilk etapte zemin yapısını araştırarak sondaj işlemi için alandaki en iyi noktayı bulmayı çalışacak.

Sonrasında da mantoya ulaşmak için bir 6 kilometre boyunca daha toprağın altına inilecek.

Okyanus bilimciler neredeyse 50 yıldır yerkabuğunu delmeye çalışsa da şu ana dek başarılabilmiş değil. İnilebilen en yüksek derinlik 700 metrede tıkanmıştı.

Projenin toplam maliyeti ise yaklaşık 60 milyar Yen, yani 600 milyon dolar ($) civarında. Petroloji alanında uzmanlaşan Kanazawa Üniversitesi profesörü Susumu Umino, projenin finansal kaynağıyla ilgili çözülmesi gereken bir takım sorunlar olsa da çok büyük aşama kaydedildiğini belirtiyor.

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Depremin önceden tahmin edilerek can kaybının da önlenmesine yönelik çalışmalarda çığır açabilecek projenin sonucu merakla bekleniyor. Şu ana kadar en erken deprem uyarı sistemi, en fazla 1 dakika öncesine dek tahminde bulunabiliyordu.

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde kurulu olan sistem yakın zamanda 38 milyon $ yatırımla Oregon ve Washington'a da kurulmuştu. Sistemin senelik bakım ve işletme maliyeti ise 16 milyon 4.