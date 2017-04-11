Snapchat hikayeler özelliğini başarılı bir şekilde kopyalayan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bu kez kendisine ait bir yenilik yaptı. Uygulama içerisindeki özel mesaj servisi olan Instagram Direct yenilendi.

Bugünden itibaren herkese açık hâle gelen Instagram artık bir süre sonra kaybolan, geçici fotoğraf ve video mesajlar ile geleneksel kalıcı yazıları ve görüntülü mesajları birleştirdi. Hem grup hem de birebir mesajlaşmasında iki özellik aynı anda kullanılabilecek.

Böylelikle, yaratıcı araçlarla eğlenceli hâle getirilmiş eğlenceli özçekimler gönderebilecek ve devam eden yazılı sohbet içerisinde arkadaşlarınızın hikâyelerine veya herkese açık yorumlara geçici yanıtlar verebileceksiniz.

Kasım ayında, kalıcı mesajlardan ayrı olarak, özel mesajlaşmaya kendini imhâ eden paylaşım imkânı getiren Instagram'ın ayrılık kullanıcı sayısı 300 milyondan 375 milyona çıkmıştı.

Böyle olunca da iki mesajlaşma türünü tek bir çatı altında birleştirmenin iyi bir tercih olacağı düşünülmüş olabilir.

Instagram Paylaşım Proje Lideri Robby Stein, SMS ya da diğer araçlarla sağlanamayan eğlencenin Instagram Direct ile deneyimleneceğini belirtiyor. Stein, yaptığı açıklamada "koltuğunuzda oturup, en iyi dostlarınızda sohbete imkân veren Instagram Direct en iyi arkadaşlık deneyimlerinden birini sağlıyor." dedi.

Yapılan araştırmaya göre insanların % 85'i özel mesajları hep aynı 3 arkadaşına yolluyor. Ortalama mesajlaşılan kişi sayısı 2 veya 3.

Yeni Direct özelliğiyle ana ekranda sola kaydırma yaptıktan sonra her başlık, anında geçici mesajlaşma için kendi kamera simgesiyle görünüyor ve ek olarak aşağıda büyük bir simgeyle ilk önce kime paylaşım yapabileceğinizi ve eklemek istediğiniz kişileri seçme imkânı veriyor. Mesaj panelinde beğenme seçeneği de mevcut.