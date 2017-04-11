OYUN-UYGULAMA HABERLERİ
11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Instagram
TEKNOLOJİ

Instagram mesajlarında yenilik

Popüler fotoğraf paylaşım platformu Instagram, özel mesajlaşma hizmetinde bir takım yeniliklere gitti.

11 Nisan 2017 Salı, 19:37:36 Güncelleme: 19:44:01 HABERTURK.COM

Snapchat hikayeler özelliğini başarılı bir şekilde kopyalayan popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bu kez kendisine ait bir yenilik yaptı. Uygulama içerisindeki özel mesaj servisi olan Instagram Direct yenilendi.

Bugünden itibaren herkese açık hâle gelen Instagram artık bir süre sonra kaybolan, geçici fotoğraf ve video mesajlar ile geleneksel kalıcı yazıları ve görüntülü mesajları birleştirdi. Hem grup hem de birebir mesajlaşmasında iki özellik aynı anda kullanılabilecek.

Böylelikle, yaratıcı araçlarla eğlenceli hâle getirilmiş eğlenceli özçekimler gönderebilecek ve devam eden yazılı sohbet içerisinde arkadaşlarınızın hikâyelerine veya herkese açık yorumlara geçici yanıtlar verebileceksiniz.

Kasım ayında, kalıcı mesajlardan ayrı olarak, özel mesajlaşmaya kendini imhâ eden paylaşım imkânı getiren Instagram'ın ayrılık kullanıcı sayısı 300 milyondan 375 milyona çıkmıştı.

Böyle olunca da iki mesajlaşma türünü tek bir çatı altında birleştirmenin iyi bir tercih olacağı düşünülmüş olabilir. 

Instagram Paylaşım Proje Lideri Robby Stein, SMS ya da diğer araçlarla sağlanamayan eğlencenin Instagram Direct ile deneyimleneceğini belirtiyor. Stein, yaptığı açıklamada "koltuğunuzda oturup, en iyi dostlarınızda sohbete imkân veren Instagram Direct en iyi arkadaşlık deneyimlerinden birini sağlıyor." dedi.

Yapılan araştırmaya göre insanların % 85'i özel mesajları hep aynı 3 arkadaşına yolluyor. Ortalama mesajlaşılan kişi sayısı 2 veya 3. 

Yeni Direct özelliğiyle ana ekranda sola kaydırma yaptıktan sonra her başlık, anında geçici mesajlaşma için kendi kamera simgesiyle görünüyor ve ek olarak aşağıda büyük bir simgeyle ilk önce kime paylaşım yapabileceğinizi ve eklemek istediğiniz kişileri seçme imkânı veriyor.  Mesaj panelinde beğenme seçeneği de mevcut.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Türkiye'deki binlerce Instagram hesabı tehlikede!
TEKNOLOJİ

Türkiye'deki binlerce Instagram hesabı tehlikede!
Instagram 1 milyonu geçti
TEKNOLOJİ

Instagram'da 1 milyon rekoru!
Messenger Day özelliği geldi
TEKNOLOJİ

Facebook'un görünmez mesajı
Telegram bilgisayarlarda da kullanılabilecek
TEKNOLOJİ

Telegram artık masaüstünde
Skype simultane tercüme yapacak
TEKNOLOJİ

Skype'a öyle bir özellik geldi ki...
Çok konuşacak özellik kapıda
TEKNOLOJİ

WhatsApp'ta yeni dönem!
Adil Kullanım Kotası'ndaki değişiklik 1 Mayıs'ta başlıyor
TEKNOLOJİ

İNTERNETTE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK
Japonya depremi önceden tahmin etmek için ilki gerçekleştiriyor!
TEKNOLOJİ

JAPONLAR BUNU DA YAPTI! İNANILMAZ!
Korsanlar Dallas şehrini hackledi
TEKNOLOJİ

ABD ŞEHRİ HACKLENDİ!
Qualcomm, Apple'a karşı dava açtı
TEKNOLOJİ

APPLE'A BÜYÜK SUÇLAMA!
Aral Gölü adım adım yok oluyor
TEKNOLOJİ

KONYA BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ GÖL YOK OLDU!
Google Map Maker kaldırıldı
TEKNOLOJİ

EN SEVİLEN ÖZELLİKLERİNDEN BİRİNİ KALDIRDI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme