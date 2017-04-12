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Uber, referandumda oy kullanacak vatandaşları ücretsiz taşıyacak!

Uber, ülkemizde gerçekleşecek 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu sebebiyle seçim günü oy kullanacak olan Uber kullanıcılarını ücretsiz olarak taşıyacağını duyurdu.

12 Nisan 2017 Çarşamba, 00:10:47 Güncelleme: 00:16:53

Geçtiğimiz günlerde İtalya'da yasaklanmasıyla bir kez daha gündeme oturan Uber, ülkemizde yapılacak 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu sebebiyle seçim günü oy kullanacak olan Uber kullanıcılarını ücretsiz olarak taşıyacağını duyurdu.

Bazı etkinliklerde de ücretsiz taşıma hizmeti sunan popüler taşımacılık servisi Uber, 16 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği referandumu için oy kullanmaya gidecek olan vatandaşları, 30 TL'ye kadar 05:00 - 23:59 saatleri arasında 2 kez ücretsiz olarak taşıyacak.

Hizmeti kullanmak isteyen Uber kullanıcılarının, UberXL araçlarını çağırırken ödeme ekranında yer alan "Promosyon Ekle" sekmesine "REFERANDUM" promosyon kodunu eklemeleri yeterli oluyor.

REFERANDUM promosyon kodu yolculuk esnasında geçerli değil. Kullanıcıların promosyon kodunu yolculuk başlamadan önce araç çağırırken kullanması gerekiyor. Uber'in sunduğu ücretsiz taşıma servisi, yalnızca UberXL araçlarında geçerli. Yani UberTaksi servisini kullanan yolcular bu hizmetten faydalanamıyor. 

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