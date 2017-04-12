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TEKNOLOJİ

Yahoo'ya Çinli muhalifler için kurduğu fonla ilgili suçlama

Yahoo, 10 yıl önce Pekin hükümetine verdiği bilgilerle tutuklanmalarına yol açtığı Çinli muhaliflere tazminat için kurduğu fonu kötü idare etmekle suçlandı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:39:55 Güncelleme: 11:44:06 AA

Çinli muhalifler Wang Şiaoning ve Şi Tao, Washington'daki federal mahkemede açtıkları davada, Yahoo'nun 2007'de Çinli yetkililere verdiği bilgilerle tutuklanmalarına yardım etmesinin ardından aleyhine açılan tazminat davalarında yasal uzlaşma sağlamak üzere kurduğu mali yardım fonundaki paranın amacı dışında kullanılmasına göz yumduğunu iddia etti.



Davacılar, 17 milyon dolarlık yardım fonuna mutemet tayin edilen Çinli insan hakları savunucu Harry Wu'nun fondaki 13 milyon doları şahsi harcamaları ve yürüttüğü projeler için kullandığını, internet üzerinden görüşlerini açıkladıkları için tutuklanan kişilere ise yalnızca 700 bin dolar ödeme yapıldığını ileri sürdü.

Müştekiler şirketin fonu yeniden etkinleştirmesini ve kendilerine ilave tazminat ödenmesini talep etti. Dava, Yahoo'nun internet operasyonlarını 4,5 milyar dolara telekomünikasyon firması Verizon'a satmaya hazırlandığı bir döneme denk geldi.
Yahoo'nun verdiği müşteri bilgilerinin Wang ve Şi'nin tutuklanmasındaki rolü, o dönem şirketin imajına büyük zarar vermişti.



Şirketin kurucularından Jerry Yang, ABD Kongresinin konu hakkında düzenlediği oturumda verdiği ifadede kongre üyelerinin eleştirilerine maruz kalmıştı. O dönemde Temsilciler Meclisinde California'yı temsil eden Demokrat Partili Tom Lantos, oturumda "Teknolojik ve mali anlamda dev olabilirsiniz, ama ahlaki olarak birer cücesiniz." ifadelerini kullanmıştı.
Fonu kendi menfaatine kullanmakla itham edilen insan hakları savunucusu Wu, hayatının 19 yılını Çin'de çalışma kamplarında geçirdikten sonra, 1985'te ABD'ye göç etmişti. 1992'de Washington'da kurduğu Laogai Araştırma Vakfı ile insan hakları alanında çalışmalar yürüten Wu, geçen yıl vefat etmişti.

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