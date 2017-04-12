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Türk öğrencilerin yaptığı uydu Amerika yolunda

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:57:28 AA

Amerika'nın Teksas eyaletinde her yıl düzenlenen Annual Cansat Competition adlı model uydu yarışmasına katılan Türk gençler, diğer takımları geride bırakarak finale yükseldi

  • 1 Türk öğrencilerin yaptığı uydu Amerika yolunda
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    Amerikan Uzay Mühendisleri Birliği (AAS) ile Amerikan Uçak ve Uzay Mühendisleri Enstitüsü (AIAA) tarafından organize edilen, uzay sistemlerine odaklı bir tasarla-yap-fırlat yarışması olan Cansat Competition'a ABD, Hindistan, Meksika, Kanada, Ukrayna ve daha pek çok ülkeden katılım sağlanıyor. Yarışmada her takım aynı kurallar çerçevesinde değerlendiriliyor ve herhangi bir kategorilendirme bulunmuyor.

  • 2 Türk öğrencilerin yaptığı uydu Amerika yolunda
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    Hacettepe Üniversitesi İnsansız Hava Araçları Topluluğu bünyesinde kurulan Cervos Takımı, (Portekizce: geyikler) Model Uydu Yarışmasında ön elemeyi geçerek 100 üzerinden aldıkları 94 puanla ilk 40 takım arasına girdi ve Amerika'ya gitme şansı yakaladı. 

  • 3 Türk öğrencilerin yaptığı uydu Amerika yolunda
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    Kadir Serhat Altıntığ, Berkay Küçükkılavuz, Abdullah Yılmaz, İbrahim Ethem Demirci, Burhan Kaplan, Aykut Aladağ ve Tuğrul Balcı olmak üzere 7 kişiden oluşan takım, destek bekliyor.

  • 4 Türk öğrencilerin yaptığı uydu Amerika yolunda
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    Takımın Başkan Yardımcısı Kadir Serhat Altıntığ, öncelikle bir konteyner tasarladıklarını ve bunun roketin içine gireceğini ardından da tasarladıkları planör uçakla birlikte projeyi teslim edeceklerini dile getirdi. 

  • 5 Türk öğrencilerin yaptığı uydu Amerika yolunda
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    Roketin 500 metre yüksekliğe çıkarak içinden konteyner sisteminin çıkmasıyla yavaş yavaş alçaldığını ifade eden Altıntığ, "400 metreye geldiğinde planör sistemini bırakarak normal yapay uydular gibi veri göndermeye devam ediyor. 

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