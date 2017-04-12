Türk öğrencilerin yaptığı uydu Amerika yolunda

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Amerikan Uzay Mühendisleri Birliği (AAS) ile Amerikan Uçak ve Uzay Mühendisleri Enstitüsü (AIAA) tarafından organize edilen, uzay sistemlerine odaklı bir tasarla-yap-fırlat yarışması olan Cansat Competition'a ABD, Hindistan, Meksika, Kanada, Ukrayna ve daha pek çok ülkeden katılım sağlanıyor. Yarışmada her takım aynı kurallar çerçevesinde değerlendiriliyor ve herhangi bir kategorilendirme bulunmuyor.