Kötü, ne olduğu pek anlaşılamayan çizimlerinize artık elveda diyebilirsiniz. Geliştirilen bir yapay zeka sayesinde, berbat denebilecek düzeydeki çizimler dahi sanat eserine dönüştürebilecek. Google, yaptığı duyuruyla eskizleri çabucak algılayan ve onları sanatsal yorumlarla değiştiren web tabanlı AutoDraw sitesini tanıttı.

Autodraw altyapısında çalışan yapay zeka, önce ne çizdiğinizi tanıyor. Sonrasında da çizimin üzerinde, eskisinin yerini alabilecek daha şık benzerlerini öneriyor. Programın önerdiği daha sanatsal olan çizimi kabul ettiğiniz zaman, şekillerdeki renkleri değiştirmeniz ve metin eklemeniz mümkün.

AUTODRAW ÜCRETSİZ

Çizimleri anlamak için nöral ağlar ve nesne tanıma araçlarından faydalanan AutoDraw, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda ücretsiz kullanılabilecek. Derli toplu öneriler, özellikle kaba saba çizilmiş grafik ve eskizleri toparlamak için faydalı olabilir.

AutoDraw kötü çizim yapan kullanıcıların işlerini düzeltmenin yanı sıra, sistemin kullanabilmesi için sanatçıların kendi şık çizimlerini uygulamaya yüklemesine de imkân tanıyor. Portföy de böylelikle sürekli büyüme şansı buluyor.

Google, daha önce de deneysel bir çalışma yapmış ve Quick Draw isimli yapay zeka uygulamasıyla insanların ne çizdiğini tahmin etmeye uğraşmıştı.

Eski sistem, kullanıcılara 20 saniye içerisinde yapılan çizimin ne olduğunu sorarak öğreniyordu. AutoDraw ise bir adım öteye geçti ve yapılan çizimi kendisi bildmekle kalmadı, yenileme işlemini de gerçekleştirebilidi.

AutoDraw ile yapılan çizimleri olduğu gibi bırakmak, indirmek ve Twitter, Facebook ve Google+ gibi platformlarda paylaşmak da mümkün ancak gerçek zamanlı çizimlere odaklandığı için, şimdilik kaydedilemiyor ve sonrasında tekrar üzerinde oynanamıyor.

Program sayesinde birkaç dakikada aşağıdaki gibi bir çizim çıkarabilirsiniz.